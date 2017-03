GoldseitenBlog.de

Gibt es an Ostern nur noch bunte Eier, weil die braunen Natureier unter ein Verdikt linksgrünroter-christlicher Gutmenschen fallen? (Foto: dpa)

WARNEMÜNDE: Die Sieger des diesjährigen Spendenlaufs, Tim Sandau aus der Klasse 9a, Gabriel Kirstoff und Constantin Wilmbusse aus der 8a überreichten heute eine Spende von 3.159,80 € an den Verein Bunt statt braun e.V..

SOLINGEN: Jeden Tag kommen immer mehr geflüchtete Menschen nach Solingen. Inzwischen leben schon 3.000 Menschen in unserer Stadt. Wir glauben, dass unter diesen 3.000 Menschen viele Kunst- und Kulturschaffenden sind und möchten deshalb zusammen mit vielen Solinger Künstlern ein Musical im Solinger Kommunikationszentrum COBRA produzieren bei dem alle Kunstformen in einem gemeinsamen, szenischen Auftritt zusammenfließen.

SAARBRÜCKEN: Etwa 4.000 Menschen haben in Saarbrücken gegen den Bundesparteitag der NPD unter dem Motto „Bunt statt Braun“ demonstriert.



DESSAU-ROSSLAU: Mit einer Menschenkette hatte das Netzwerk „Gelebte Demokratie in Dessau-Roßlau“ wie in den Vorjahren für eine tolerante, offene und demokratische Stadtgesellschaft demonstriert. Die Kirchen der Stadt waren als Orte der Stille geöffnet.

In erster Linie richten sich diese Aktionen gegen die NPD. In zweiter Linie wird für offene Grenzen für noch mehr Flüchtlinge Stimmung gemacht. Bunt statt Braun ist das Motto eines linksrotgrünschwarzen Bündnisses für weitere unbegrenzte Flüchtlingsaufnahme. Weil der kindliche Begriff bunt so freundlich, sympatisch klingt, eignet er sich prächtig, mit dem Begriff braun all jene, die Deutschland weniger bunt möchten, auszugrenzen. BRAUN ist die Farbe des Abschaums der Menscheit, der Nazi-Kröten.

Daß die Kritiker unbegrenzter Migration durchaus handfeste Gründe haben, der Zuwanderung Grenzen zu setzen, wird durch diese einfache bunt/braun-Dialektik schlicht zugekleistert.

Zu jeder Zeit hatten Nationen gute Gründe für Grenzziehungen.

Daß die NRW-Vergewaltigungsstatistik hinsichtlich der Beteiligung nichtdeutscher Täter um das 4,6-fache höher liegt als der Anteil deutscher Täter rechnet Jouwatch vor:

Deutsche Einwohner NRW: 15.750.694 Personen

Nichtdeutsche Einwohner NRW: 2.114.822 Personen

Der Vergewaltigung Tatverdächtige pro eine Million der Bezugsgruppe:

Deutsch 1.083 / 15.750.694 * 1000000 = 69

Nichtdeutsch 674 / 2.114.822 * 1000000 = 319

Verhältnis der Vergewaltigung Tatverdächtiger von Nichtdeutschen zu Deutschen, normiert auf Bezugsgruppe: 319 / 69 = 4.6

Auf unsere Kinder wartet die 7.7 Billionen Euro-Lücke.

Vorläufige Schätzung und ganz sicher geschönt: Bis zu 3,3 Milliarden Sozialkosten zusätzlich für Flüchtlinge 2016.

Nahles: Nicht einmal jeder zehnte Flüchtling für Arbeit oder Ausbildung qualifiziert.

Verfassungsschutz: Haben IS unterschätzt. Der Verfassungsschutz gesteht ein, den IS falsch eingeschätzt zu haben. Die Terrororganisation habe ihre Leute ganz offensichtlich unter den Flüchtlingsstrom nach Deutschland gemischt. Deshalb sei die Sicherheitslage jetzt sehr ernst.

Dies nur einige der Konsequenzen, die uns durch die Flüchtlingspolitik von schwarz-rot eingebrockt wurde, die den Grünen noch bisher viel zu zurückhaltend gewesen ist.

Jeder, den die Folgen beunruhigen, wird in die rechte, braune Ecke gestellt. Weil Deutschland bunt statt braun sein soll. Irrationaler kann es nicht mehr zugehen.

Oder doch???

Für Ostern erwarte ich vom Wahrheitsministerium den Befehl, daß Hühner keine braunen Eier mehr legen dürfen. Ostereier müssen bunt sein. Meine Ostereier werden braun sein – schon aus Opportunismus gegen diese kindische Gehirnwäsche.