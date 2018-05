Was bleibt zu tun?

Wir sind an ein unweigerlich sinkendes Schiff gekettet. Auf dem Schiff kämpfen zwei Parteien auf Leben und Tod um die Rolle als Käpt´n, und der Flying Dutchman tanzt auf den Wellen in den Krieg. Warum spielen die USA so leichtfertig mit der Gefahr des Dritten Weltkrieges? – fragt Paul Craig Roberts.

Im Gegensatz zu Europäern und Russen haben die Amerikaner wenig Erfahrung mit Kriegsopfern. Eine einzige Schlacht im Ersten Weltkrieg, die Schlacht von Verdun, hat mehr Opfer gefordert als sämtliche Toten, die die USA in allen Kriegen ihrer Existenz betrauern mußten, beginnend mit dem Unabhängigkeitskrieg.

Die Schlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg, die vor dem Kriegseintritt der USA stattfand, war die längste und teuerste Schlacht in der Geschichte der Menschheit. Eine Schätzung im Jahr 2000 ergab insgesamt 714.231 Todesopfer, 377.231 Franzosen und 337.000 Deutsche, im Schnitt 70.000 Opfer pro Monat; andere kürzliche Schätzungen erhöhen die Zahl der Opfer auf 976.000.

Im Gegensatz dazu betrugen die US-Verluste für den Ersten Weltkrieg nach dem US-Beitritt 53.402 Gefechtstote und 200.000 nicht-tödliche Verwundungen.

Hier ist die Liste der US-Kriegstoten seit der Revolution bis zum „globalen Krieg gegen den Terror“ im August 2017:

Amerikanische Revolution: 4,435

Krieg von 1812: 2.260

Kriege gegen Indianer (1817-1898): 1.000

Mexikanischer Krieg: 1.733

Krieg der nördlichen Aggression:

Norden: 104.414

Süden: 74.524

Spanisch-Amerikanischer Krieg: 385

2. Weltkrieg: 291.557

Koreakrieg: 33.739

Vietnamkrieg: 47.434

Golfkrieg: 148

Dies kommt zu 561.629 Kriegstoten

Wenn wir die Todesfälle des globalen Krieges gegen den Terror vom August 2017 mit 6.930 hinzufügen, haben wir in allen US-Kriegen 568.559 Todesfälle durch US-Streitkräfte. (Siehe hier)

Im Vergleich zu 714.231 Opfern, von denen ich (Paul Craig Roberts) zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage bin, Kampftodesfälle von nicht-tödlichen Wunden und Verstümmelungen von einer einzigen Schlacht des Ersten Weltkrieges zu trennen, an der keine US-Soldaten beteiligt waren.

Mit anderen Worten, mit Ausnahme der Konföderierten Staaten und der amerikanischen Ureinwohner, die enorme Kriegsverbrechen der Union ertragen mussten, haben die USA keine Kriegserfahrung. Also geht Washington mit Leichtigkeit in den Krieg. Das nächste Mal wird Armageddon sein, und Washington wird nicht mehr existieren. Und der Rest von uns auch nicht.

Die US-Toten im Ersten Weltkrieg waren niedrig, weil die USA erst im letzten Jahr in den Krieg eintraten. Ähnlich war es im Zweiten Weltkrieg. Japan wurde durch den Verlust ihrer Marine und Luftwaffe sowie durch die Brandbombardierung von Tokio und anderen japanischen Städten besiegt, was nur wenige Gefallene forderte. Die nuklearen Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki waren unentgeltlich und fanden statt, als Japan zur Kapitulation aufrief. Ungefähr 200.000 japanische Zivilisten starben bei den nuklearen Angriffen und keine Amerikaner außer Kriegsgefangenen in diesen Städten. In Europa, wie im Ersten Weltkrieg, traten die USA erst im letzten Jahr in den Krieg gegen Deutschland ein, als die Wehrmacht bereits von der sowjetischen Roten Armee zerschlagen und geschlagen worden war. Die Invasion in der Normandie war nur mit geringem Widerstand verbunden, da alle deutschen Truppen an der russischen Front standen.

Wenn es einen 3. Weltkrieg gäbe, würden die USA und die ganze westliche Welt sofort zerstört werden, da zwischen dem Westen und der außerordentlichen nuklearen Fähigkeit Russlands außer der Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Zerstörung nichts steht. Wenn China wie erwartet an Russlands Seite kommt, wird die Zerstörung der gesamten westlichen Welt für alle Zeiten sein.

