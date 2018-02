Wenn alles in die Brüche geht

Das finstere Mittelalter hält im Prinzip bis heute an. Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Sozialpartnerschaft werden, wenn die Entwicklung so weitergeht, nur noch in der Erinnerungen der Menschen existieren. Die Ursache liegt im Zinseszinsmechanismus des auf ständige Expansion angewiesenen Systems. Die Konsequenz ist eine ungerechte, weil nicht mehr an die Leistung gebundene, Vermögensumverteilung von unten nach oben. Gleichzeitig nimmt, im Zuge der Globalisierung, der Druck auf die Erdenbewohner unvorstellbare Ausmaße an.

Augenblicklich erkennbar in der sich anbahnenden größten Völkerwanderung aller Zeiten, von der wir allenfalls bisher die Spitze des Eisbergs ahnen. Am Ende wird die durch die Völkerwanderung ausgelöste Umverteilung und der Zinseszins – bei sinkenden Löhnen – nicht mehr ausreichen, um die explodierenden Schulden zu bedienen. Wie stets in der Geschichte, zerfällt dann das System durch Kapitalmangel in einer deflationären Abwärtsspirale. Beim Untergang des antiken Roms war das nicht anders: Grenzenloser Reichtum eine Minderheit bei gleichzeitig immenser Armut vieler, die mit Brot und Spielen eine zeitlang still gehalten werden konnten. Doch Unruhen durch die Ungerechtigkeiten im System lassen sich nicht für alle Zeiten unterbinden. Es gibt absolut keinen Grund zu der Annahme, dass unsere Gesellschaft ein anderes Schicksal erwarten könnte, wenn die momentanen explodierenden Entwicklungen auf allen Ebenen des Systems andauern. Im Gegenteil: Die heute vorhandenen technischen Möglichkeiten potenzieren das Risiko von Verzweiflungstaten, die in eine Katastrophe umschlagen könnten. Dass es nicht immer so war, zeigte die kulturelle Blütezeit im Hochmittelalter, in der 300 Jahre lang ein zinsfreies Geld umlief, das die Armut beseitigte und zugleich zu einer Gesellschaft führte, in der Chancengleichheit und Gerechtigkeit lebendige Tatsache waren.

