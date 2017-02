GoldseitenBlog.de

Die Inflation ist im Januar 2017 gegenüber dem Vormonat (Dezember 2016) um 0,6% gestiegen. Die aktuelle Inflationsrate beträgt im Januar 2017 = 1,90%, nach 1,70% im Dezember 2016, 0,80% im November, 0,80% im Oktober, 0,70% im September, 0,40% im August, 0,40% im Juli, 0,30% im Juni, 0,10% im Mai, -0,10% im April, 0,30% im März, 0,00% im Februar, 0,50% im Januar und 0,30% im Dezember 2015, sowie 0,20% im Dezember 2014. Oberflächlich betrachtet, sieht das noch sehr moderat aus.

Wer Lebensmittel einkauft, macht andere Erfahrungen. Die Preise für Heizöl, Butter, Obst und Milchprodukte sind teilweise um bis zu knapp 50% gestiegen. Das ist erst der Anfang. 2017 wird für deutsche Verbraucher teuer, absehbar ist das bereits beim Strompreis: Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erwartet für die Haushalte in diesem Jahr eine Gesamtstromrechnung über 35 Milliarden Euro für Steuern, Abgaben und Umlagen zahlen, schreibt die „Bild“ (Donnerstag).

Besonders dreist langt dabei der Finanzminister in die Taschen der Stromverbraucher. Eine durchschnittliche Kilowattstunde kostet für die Haushalte 29,16 Cent, schreibt „Bild“. Davon bekommt der Energieversorger lediglich 5,63 Cent. Rund 55% vom Kilowattpreis, nämlich etwas mehr als 16 Cent zahlt der Verbraucher für Steuern und Umlagen. Die Entwicklung der Strompreise paßt Herrn Draghi gut ins Kalkül. (Quelle)

Die Sturheit, mit der Zentralbank-Präsident Mario Draghi die Preise in der Euro-Zone erhöhen möchte, lässt sich ganz gut verstehen, wenn man die Rolle der Zentralbanken kennt. Als EZB-Chef hat Mario Draghi die Aufgabe, die stagnierende Wirtschaft in der Euro-Zone auf Trapp zu bringen. Seit faßt 10 Jahren gelingt das nicht. Der Grund liegt bei den sinkenden Preisen in den vergangenen Jahren. Herr Draghi setzt darauf, daß die Menschen ihre in der Inflation ihre Ersparnisse auf den Markt werfen. Er setzt darauf, so seine Hoffnung, daß die Verbraucher, sobald sie erst einmal begriffen haben, daß alles von Monat zu Monat teuerer wird, in die Elektromärkte, Autohäuser und andere Handelsgeschäfte rennen, um aufgeschobene Anschaffungen schnell noch zu tätigen.

Wer den Notenbänkern die Suppe versalzen möchte, sollte sich vom Marktgeschehen so weit wie möglich entfernen. Wie das geht? Ganz einfach: indem man nicht dort einkauft, wo der Staat kräftig mitverdient. Wer seinen Strom selbst erzeugt, erspart sich die Stromrechnung.

Wer seine Bedürfnisse weitgehend durch Tauschhandel befriedigt, spart jede Menge Steuern – mehr dazu im Buch BIETE HAARSCHNITT GEGEN BROT.

Bartern macht Arbeit, ist dafür aber eine kostengünstige Sache. Wer nur vom Bartern lebt, spart Lohnsteuer, Soli, Kirchensteuer, Mehrwertsteuer und bleibt als „Händler“ auch gewerbesteuerfrei.

Es gibt aber keinerlei gesetzliche Handhabe, für diese Art „Geschäft“ Steuern zu erheben.

Mit Tauschen fing aller Handel in der Frühzeit an. Findige Leute tau-schen auch heute höchst erfolgreich Güter und Dienstleistungen. Man mag es kaum glauben: 15 – 20 % des weltweiten Handels werden in den verschiedenen Formen der Bartergeschäfte abgewickelt. In mehr als 500 Barter-Organisationen sind über 600.000 Unternehmen rund um den Globus tätig.

Barter ist als Zahlungssystem eine komplementäre Währung, die der Wirtschaft auf vielerlei Weise Vorteile bietet.

Sogar Staaten nutzen Bartergeschäfte für größere Investitionen und zum Ausgleich ihrer Handelsbilanzen. Für Großgeschäfte suchen Groß-konzerne immer wieder Gelegenheiten zu Gegengeschäften, was den Einsatz bedeutender Kapitalbeträge erspart.

Mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung und Internet umgehen findige Geschäftsleute per Barter die Probleme des klassischen Geld-systems. Barter macht unabhängig vom Geld.

Der Iran hat das von der UN wegen der vermuteten Atompolitik verhängte Embargo umgangen, indem es sein Öl an China, die Türkei und Indien gegen Waren (zumeist Gold) verkauft. Das von den USA überwachte Dollarzahlsystem wird spielend ausgehebelt.

Bartern, Verrechnen, Tauschen, Gegengeschäfte – wie man auch immer die älteste Form von Geschäften bezeichnen mag: Tauschen ist salonfähig, weil es unabhängig macht von Zeitpunkten, Wechselkursen und nicht zuletzt von Banken.

Schon in der Altsteinzeit begann man in Mitteleuropa Tauschhandel zu treiben. Bei Ausgrabungen auf der Schwäbischen Alb fand man Muscheln aus dem Mittelmeer und unter Grabbeigaben in Griechenland Bernstein aus dem Samland. Vermutlich würden wir noch heute weder Ziege und Schaf kennen, wären diese nicht in der frühen Steinzeit durch Tauschhandel aus dem Orient nach Europa ausgeführt worden. Was wurde nicht alles getauscht: Steinbeile, Feuersteine, Schmuck, Bronzeäxte, Schwerter, Schilde, Salz usw. Weihrauch, Duftstoffe und Farben, kunsthandwerkliche Wirkwaren, Schalen, Schüsseln und Krüge mit kunstvollen Gravuren, Streitwagen, landwirtschaftliche Geräte, Musikinstrumente, sogar Boote. Der aufwändige Tausch von Gütern ging erst zurück, als etwa um 4.000 v. Chr. Ein völlig neues Tauschmittel die Bühne betrat.

Als neuer Trend wird Barterhandel schon bald an Fahrt gewinnen.