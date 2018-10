Wolkenkuckucksheim der Angela Merkel

Der endgültige Todesstoß gegen die Deutschen darf nun erfolgen. Merkel hat dafür gesorgt. Noch immer ist es ruhig im Land. Aus Kanzleramt, Medien und Chemtrails tröpfelt Ein­schläferndes, und der Konjunkturmotor läuft und läuft…

Läuft er wirklich? In Wahrheit lassen klamme Kunden aus der südlichen Eurozone bei den Deutschen anschreiben. DIE WELT orakelt „In Europa treibt ein Phantom sein Unwesen“.*)

Mit Hilfe der Schiefertafel der Bundesbank funktioniert das seit 2007. Das Prinzip heißt „Target2“ und ist – wie vieles was aus Brüssel kommt – für die deutsche Exportwirtschaft äußerst interessant, aber für die deutschen Steuerzahler in naher Zukunft enorm gefährlich.

Per 31. Mai 2018 ist bei der Bundesbank auf dem Target2-Konto ein Betrag: von 956.150.392.473,37 Euro aufgelaufen – sprich 956 Milliarden, knapp 1 Billion! Italien ist mit 450 Milliarden dabei. Der gesamte Target2-Betrag wächst jährlich um rund 50 Milliarden – wird also noch im Jahr 2018 über die Marke von einer Billion springen.

Das Target2-Prinzip hält die deutsche Wirtschaft auf Trab. Damit können die Konzerne einen Teil ihrer Importe für Rohstoffe finanzieren, auch Investitionen und einen Teil der Löhne für Angestellte und Arbeiter.

– Die Lohnbezieher kaufen damit Lebensmittel, Kühlschränke oder Autos.

– Die Exporterlöse und die Umsätze des Binnenhandels spülen kräftig Mehrwertsteuer in die Kassen des Finanzministers.

– Das setzt sich fort, denn Autobauer, Einzelhändler, Bäcker und Milchbauern zahlen wiederum Mehrwertsteuer.

– Die Summen kämen ohne das Target2-Prinzip einerseits nicht zustande – andererseits ist das ganze Schuldenfinanzierung, die irgendwann ausgeglichen werden muss.

Die Target2-Billion steht nicht für sich allein. Es gibt weit mehr Schulden.

° Das Minus des Deutschen Staates beläuft sich auf 1,963 Billionen Euro.

° Die EZB-Bilanz (Stand 2017) liegt bei über 4 Billionen Euro – bei einem Eigenkapital von lediglich 50 Milliarden Euro. Durch den massiven Aufkauf von Staatsanleihen wird die Bilanz der EZB in 2018 weiter steigen. Jedes Unternehmen wäre mit diesem Hochrisiko längst pleite. Die EZB kann jedoch nicht in Konkurs gehen, sie kann nur aufgelöst werden. In dem Fall blieben mit Stand 2017 an Deutschland zwischen 1 und 2 Billionen hängen, je nachdem wie die Kuh politisch geschlachtet wird. Es dürfte für Deutschland nicht gut aussehen.

° Der deutsche Finanzierungsanteil am ESM beträgt nach Information des Bundesfinanzministeriums rund 27,0 %. Dies entspricht rund 21,7 Mrd. Euro eingezahltem und rund 168,3 Mrd. Euro abrufbarem Kapital. Im Gegensatz zum temporären Rettungsschirm EFSF bleibt beim ESM-Vertrag das maximale Haftungsrisiko Deutschlands unter allen Umständen auf das in Anhang II des ESM-Vertrages genannte Kapital von insgesamt rund 190 Milliarden Euro beschränkt. Für Deutschland gibt es aus Finanzierungsgeschäften des ESM keine Gewährleistungen in Form von Garantien.

° Deutsche Steuerzahler haben seit 2008 insgesamt 236 Milliarden Euro für die Bankenrettung bezahlt. Die Zahl geht aus einer Mitteilung der Deutschen Bundesbank hervor (Deutsche WirtschaftsNachrichten). Die Bad Banks belasten auch weiter die Staatsfinanzen. Die Hilfen gehen auf Landesebene weiter.