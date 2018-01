Zur Zukunft des Internets

Immer mal wieder wird das Gespenst von der drohenden Abschaltung des Internets an die Wand gemalt. Dies darf aus zwei Gründen bezweifelt werden. Niemand will bei Industrie, Banken und Verwaltungen auf das Internet verzichten und außerdem gibt es künftig subtilere Möglichkeiten, das Netz von allen „mißliebigen Auswüchsen“ der Aufklärung und ehrlicher Berichterstattung frei zu halten.

Zu allen Zeiten wurde das Denken über das, was in der Welt vor sich geht, von den Machthabern kontrolliert. Die Mächtigen hatten ein Auge darauf, was die Menschen über andere Gruppen oder Klassen ihrer Gesellschaft und ihre jeweiligen Herrscher dachten und wissen durften. Mit der Erfindung Johannes Gutenbergs, überwachten die „Eliten“, welche Bücher geschrieben und verbreitet werden durften, welche Ideen erlaubt und welche Erzählungen verbreitet wurden.

Das setzte sich in die moderne Gegenwart fort. Dort wo Macht nicht offen totalitär auftritt, haben die Eliten die Medien gekauft, von den Printmedien, Radio, Fernsehen und gegenwärtig natürlich das Internet. Doch dieses letzte Instrument ist zweischneidig. Mit dem weit reichenden Zugang zum Internet, lernten die Menschen, Ideen und Informationen in großem Stil ohne jegliche Regulierung durch den Zugriff der Macht frei und schnell zu teilen. Ganz deutlich zeigt sich dies bei der Wahl zum Amt des mächtigsten Mannes der Welt, als die normalen Amerikaner entdeckten, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Diese neue Macht der Massen flößte den etablierten Machthabern immensen Schrecken ein, und sie arbeiten fieberhaft daran, die alte alles kontrollierende Ordnung wieder herzustellen.

Julian Assange appeliert an die Netzgemeinde, die manipulativen Versuche der Machtstrukturen der Welt ernst zu nehmen, weil sie versuchen, die Kontrolle über den Diskurs im Informationszeitalter zurückzugewinnen, und das „in einem Ausmaß und mit Geschwindigkeit operieren sie in einer Subtilität, die jegliche Gegenmaßnahmen wahrscheinlich in den Schatten stellt“.

Sie setzten die fortschrittlichsten Formen künstlicher Intelligenz ein und sind immer besser in der Lage, sämtliche Ideen und Informationen zu kontrollieren, auf die die Menschen zugreifen und sich untereinander austauschen. Sie sind fähig, versteckte Informationen zu entdecken, sobald diese den Interessen der Macht widersprechen. Andererseits verfeinern sie Strukturen und erfinden Nachrichten, die ihre Interessen unterstützen, natürlich unter der Illusion von Freiheit und lebhafter Debatte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Assange vor diesen Entwicklungen warnt. Indem Assange darauf verweist, dass künstliche Intelligenz bereits die größten Schachspieler der Welt ausmanövrieren kann, beschreibt er, wie Programme, die mit exponentiell höherer taktischer Intelligenz als der menschliche Intellekt operieren und alle verfügbaren Informationen so effektiv und subtil zu manipulieren, dass die Leute nicht einmal erkennen, wie sie manipuliert werden. Die Menschen glauben die Welt zu verstehen ohne zu erkennen, dass sie nichts als geschickt aufbereitete Informationen vorgesetzt bekommen.

Immer wenn man die „digitalen Superkontrolleure“ beschuldigt, bestimmte Anti-Establishment-Narrative zu zensieren, bestreiten diese konsequent, unmittelbar selbst an der Zensur teilzunehmen; ja, sie verurteilen sogar den Algorithmus, der für das Verschwinden der Information im Netz verantwortlich ist. Aber was heißt das genau?

Richtig: Es bedeutet „Keiner von uns hat dich zensiert! Es war die KI!“

Genau das sagt Assange.

Niemand muss das Internet abschalten. Aber sie werden es mit eisernem Besen sauber halten, und jeder, der etwas anderes versucht, wird nach dem künftigen Strafgesetzbuch „behandelt“.

