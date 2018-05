GoldseitenBlog.de

Von Markus Blaschzok für die GoldSilberShop.de GmbH Noch haben die Sanktionen der USA keine nennenswerten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, weshalb die amerikanischen Börsen in den letzten beiden Handelstagen aus einer Konsolidierungsformation ausbrechen konnten. Die Gefahr eines kurzfristigen weiteren Einbruchs am Aktienmarkt hat sich demnach verringert. Der Euro fiel, nachdem er den Aufwärtstrend zum US Dollar […]