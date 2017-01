GoldseitenBlog.de

Übersicht der Gold Preisvergleiche

Gold Preisvergleiche gibt es online so einige. Dabei gibt es unterschiedliche Preisvergleichs-Konzepte, die Ihnen im Folgenden in einer Übersicht der Online Gold Preisvergleich zum günstigen kauf vorgestellt werden. Günstig soll dabei nicht billig sondern mehr sein.

Der beste Goldpreis

Nur wenn ich genau festgelegt habe, was genau ich wo suche, kann es letztlich auch um den Preis gehen. Warum? Wenn ich schlicht den niedrigsten Goldpreis suche, dann ist es wohl ein auf Gold lautendes Zertifikat – fernab von physischer, echter Ware. Wenn ich Gold in barer Form möglichst billig einkaufen will, dann ist es in großen Mengen in den so genannten Interbanken Standardbarren zu gut 12 Kilo pro Gramm wohl am billigsten. Wieder suboptimal. Auch wenn ich weiß, dass ich gerne 10 Gramm im Barren hätte, spielt immer noch das Rahmenprogramm eine Rolle. Will ich es via Versandhandel haben oder direkt bar einkaufen, will ich ein speziellen Hersteller oder ist dieser einerlei?

Gute Preisvergleiche schließen eine geografische Suche und Herstellerspezifische Selektionen der Artikel mit ein und sortieren zudem auf Wunsch nach bestem Preis.

Bester Preisvergleicher

Um erstklassige Ergebnisse anzuzeigen, muss ein GoldPreisvergleich gleich mehrere Kriterien erfüllen:

– Er muss möglichst viele Händler im Sortiment haben, damit der Preisradar möglichst weit reicht – konditionell wie geografisch

– Er muss möglichst alle Artikel gelistet haben, um auch seltenere Artikel anzuzeigen

– Er muss ein regelmäßiges Preisupdate fahren, schlicht um aktuelle Konditionen anzuzeigen

– Er sollte übersichtlich sein, eine leichte Navigation verbessert die Suche nach dem optimalen Händlersuche

Auch wenn es dem vergleichenden Goldkunden an und für sich eigentlich egal sein kann – ein neugieriger Blick hinter die Kulissen der Preisvergleiche vertieft das Verständnis

Gold Preisvergleich mit Werbefinanzierung

Dies sind Vergleichsangebote, die möglichst alle Gold Anbieter in ihren Gold Preisvergleich für Goldmünzen, Goldbarren und Edelmetalle aufnehmen. Die Vergleichsseite finanziert sich über die Einblendung von Werbung wie bspw. via Google oder Edelmetallhändlern direkt. Es wird keine Auswahl unter wirtschaftlichen Aspekten getroffen, welcher Goldanbieter wie in der Liste steht. Dieses Konzept ist für den, der einen jeweils möglichst günstigen Goldkurs sucht, natürlich günstig. Die Vergleichsmenge der Goldhändler ist umfassend. Kaum ein Service arbeitet allerdings nach diesem Modell.

Gold Preisvergleich mit Klickfinanzierung

Bei dieser Form des Gold Preisvergleiches zahlen die Goldverkäufer, die im Preisvergleich gelistet sein wollen, für jeden an sie übergeleiteten Besucher einen Betrag an den Anbieter des Gold Preisvergleiches. Es ist in gewisser Weise also auch eine Werbefinanzierung praktiziert nur ist das listen der Preise die Werbung. Selbstverständlich kommen hier nicht alle am Markt agierenden Goldanbieter in den Genuss, in diesem Klickfinanzierten Goldpreisvergleich gelistet zu sein – es sei denn sie zahlen. Pro Klick.

Leider ist in dieser Form des Preisvergleichs die Vergleichsmenge der möglichen Anbieter immer deutlich eingeschränkt. Ob das zu einem weniger günstigen Goldpreis für die Goldkäufer führt, wird im Weiteren untersucht.

Gold Preisvergleich mit Klick- und Werbefinanzierung

Der optimierte Goldpreisvergleich kombiniert die Klickfinanzierung mit zusätzlicher Werbefinanzierung. Es werden Goldanbieter nach dem einfachen Klickfinanzierungsschema gelistet und zudem Werbebotschaften in Form von Bannern wie „Goldmünze des Tages“ oder „Günstigster Goldbarren“ eingeblendet.

Ob es sich bei diesen speziell angepriesenen Goldschnäppchen um tatsächliche Topp Goldangebot im Vergleich des jeweiligen Goldhändlers handelt, ob es das beste Angebot der Gold Preisvergleichsseite ist oder ob am Markt sonst sogar kein besseres bekannt ist, dass bleibt im Dunklen.

Gibt es einen besten Goldpreis?

Und findet man diesen besten Goldpreis beim besten Gold Preisvergleich? Diese Frage ist bestenfalls sehr eingeschränkt zu beantworten. Einfacher wird es, wenn die einzelnen Gold Preisvergleiche direkt miteinander verglichen werden.

Im Vergleich aufgenommene Portale

Dem Test stellen sich die Gold Preisvergleicher:

Bullionpage.de

http://www.bullionpage.de/

Bullion-Investor.com

http://www.bullion-investor.com/

Gold.de

https://www.gold.de/

Goldpreis.de

http://www.goldpreis.de/

Gold-Preisvergleich.de

http://www.gold-preisvergleich.com/

SilberGoldPreis.de

https://silbergoldpreis.de

Untersuchungsgegenstand

Probe der vertretenen Preisvergleicher soll sein, unterschiedliche Artikel auf den Preisvergleichsportalen abzurufen und die Trefferlage gegenüberzustellen.

Untersucht wird der zu anlagezwecken beliebte:

Krügerrand in voller Unze Gold

der 50 sowie

der 100 Gramm Goldbarren

Das Angebot muss in Deutschland bestehen und kann von Edelmetallhändlern und Banken stammen. Jahrgänge oder spezielle Barrenhersteller werden nicht berücksichtigt. Es zählt der Preis bei als verfügbar ausgewiesenen Produkten. Nicht untersucht wird, ob die anbietenden Händler tatsächlich die angezeigten Konditionen bei Bestellung halten, ob die Ware geliefert wird und wie die zugehörige Abwicklung ist. Diese Punkte sind von einem etwaigen Käufer selbstverständlich vor der Kaufentscheidung unbedingt neben dem reinen Preis auch zu berücksichtigen.

Untersuchungsmethode

Die Preisvergleichsseiten mit ihren jeweiligen Goldkursen der genannten Goldbarren und des Krügerrandes werden direkt hintereinander aufgerufen, die Kurse abgefragt und gespeichert. Anschließend erfolgt die Auswertung.

Ergebnis und Fazit

Im Vergleich der Preisvergleiche hat Goldpreis.de bei Barren jeweils den besten und bei Krügerrand den drittbesten Vergleichskurs gefunden. Bullion-Investor.com und SilberGoldPreis.de fand neben den besten Gold-Barrenpreisen sogar den zweitbesten Preis für 1 Unzen Krügerrand.

Gold.de als Platzhirsch litt unter dem Mangel an Anbietern, konnte allerdings gleichwohl bei Goldbarren den zweitbesten Kurs ermitteln. Gold-Preisvergleich als Portal gelang immerhin noch eine Drittplatzierung im Bereich der Goldbarren. Interessant ist, dass Bullionpage den günstigsten Krügerrand fand. Es ist hier jedoch mit mehr als einer Stunde Zeitverzug in den Kursupdates mehr Zufall, dass dieser Kurs vom Anbieter dann auch gehalten wird.

Der beste Preisvergleicher optimiert Ihren Goldeinkauf um etwa 5 Euro beim Krügerrand und bis etwa 20 Euro je Stück 100 Gramm Goldbarren – rein auf den Preis bezogen. Da kann der Vergleich der Preisvergleicher schon lohnen.

Interessant wird der Vergleich der genannten Preisvergleicher mal bzgl. Silber. Wie es da wohl ausschaut?