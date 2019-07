Eine wichtige Frage an Schlafschafe

Wenn ich wieder einmal beim Versuch scheitern sollte, jemanden mit der Nase auf die täglichen Katastrophen zu stoßen, dann werde ich ihn mit einer ganz einfachen Frage konfrontieren:

Stell dir vor, du könntest so viel Geld drucken wie du möchtest. Könntest du dann nicht alle Menschen von dir abhängig machen? Etwa durch beliebig hohe Geldgeschenke? Mit Tausendern oder mehr um dich schmeißen. Genial wäre es natürlich, wenn du gleich das alleinige Münzrecht hättest. Stell dir vor, du könntest damit jegliche Macht kaufen – Macht über Fernsehen und Zeitungen, um alle Menschen so zu beeinflussen, dass sie nach deiner Pfeife tanzen. Was würdest du als erstes über das Fernsehen mitteilen, was würdest du in den Zeitungen schreiben lassen? Ich meine, wenn du so viel Dollars oder Euros drucken könntest, wie es dir beliebt?

Überlege weiter: Wenn du die Menschheit von dir abhängig machen möchtest, welches wären die besten Voraussetzungen? Du könntest etwa auf die Energiewirtschaft setzen oder auf die Pharmaindustrie. Dann könntest den Menschen drohen, jederzeit den Stecker zu ziehen, wenn sie deine Regeln nicht befolgen oder im anderen Fall hättest du die Menschen an der Gesundheitsangel.

Du könntest ihnen vorschreiben, was sie essen und was sie nicht essen dürfen. Du könntest ihnen verbieten zu heizen, Kuchen zu backen, zu viel Wasser zu trinken oder was du sonst untersagen möchtest…

Wenn du das Münzrecht hättest, könntest du über die Medien das Bewusstsein der Menschen so verschmutzen, dass sie gar nicht mehr logisch denken können. Du könntest alles total verworren ineinander verschachteln, dass keiner mehr einen Faden auf die Reihe kriegt. Dann musst du ihnen noch die Möglichkeit geben, sich mit moderner Technik so unter einander zu vernetzen und alle miteinander zu verbinden, dass die Menschen total mit sich beschäftigt sind und gar nicht mehr irgend etwas an deinem System hinterfragen. Du kannst ihnen jeden Klimaschwindel und das Märchen vom CO2-Kollaps aufbinden. Schlussendlich hast du es in der Hand, den Menschen klar zu machen, dass es weder um Dollars oder Euro geht, sondern einzig darum, ob sie noch atmen dürfen. Sie werden am Ende für jeden Hauch Luft zahlen, um am Leben zu bleiben.

Sorry, wer hat eigentlich auf dieser verrückten Welt das Münzrecht?