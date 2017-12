Auch das Jahr 2017 wird wohl als „normales Gold- und Silberjahr“ in die Bilanz eingehen. Normal insofern, als dass zum Ende hin – wie die Jahre zuvor auch – der Chart nach unten zeigt, um die Jahresbilanz zu schönen. Insofern scheint es nicht sinnvoll zu sein, um den Jahreswechsel Edelmetalle zu verkaufen. Diese sollten eher an den Jahresanfang gelegt werden, wenn die Kurse wie von Geisterhand und ebenso konsistent wieder beginnen zu steigen. Anders herum ausgedrückt sollte man Edelmetalle also eher am Ende eines Jahres kaufen, denn verkaufen ?