Deutschlands Wirtschaft liegt immer mehr brach

In den vergangenen Jahren, Monaten und Wochen kam es vermehrt zu irren und absurden Gesetzen, welche der Deutschen Wirtschaft mehr schaden als helfen. Die CO2-Steuer ist hier der jüngste Irrsinn einer langen Kette an schwachsinnigen politischen Gesetzgebungen und fragwürdigen Entscheidungen. Wie abgehalftert Deutschland bereits jetzt ist zeigt ein Blick auf die Marktkapitalisierung deutscher Unternehmen, im internationalen Vergleich. So bringt das Schwergewicht Apple mehr Marktkapitalisierung als alle 30 Dax-Unternehmen zusammen auf die Wage. Nachstehende Grafik zeigt die extreme Entwicklung der vergangenen Jahre.

Betrachtet man das Ganze noch etwas näher im Detail, so gibt es lediglich vier deutsche Unternehmen, welche zumindest rund 100 Mrd. an Marktkapitalisierung erreichen. Dennoch handelt es sich hierbei lediglich um ein Zehntel der Apple-Marktkapitalisierung.

Dies ist sicher auch auf die Null-Zinspolitik und ihren Auswüchsen zurück zu führen, da es kaum Anlagealternativen zu Gold und Aktien gibt. Ein Anlageboom, gerade in US-Techwerte, hat hierdurch eingesetzt. Der Siegeszug der ETFs trägt sein Übriges hierzu bei. Dennoch ist es so, was auch obige Grafiken zeigen, dass Deutschland deutlich an Innovationskraft, Marktführerschaft und Unternehmertum eingebüßt hat. Die Marktkapitalisierung zeigt deutlich den Verlust an Einfluss. Gerade das Unternehmertum leidet an den vielen abstrusen Gesetzten der vergangenen Jahre und an einer hohen Steuerlast. Was ist aus Deutschland, dem Land der Dichter und Denker nur geworden?



Die Grafiken warnen jedenfalls deutlich. Es gilt zu handeln, damit Deutschland den Anschluss nicht vollkommen verliert. Es müssen auch deutsche Unternehmen wieder als Marktkapitalisierungs-Schwergewichte Einzug in die Börsenwelt halten. Hierzu bedarf es ein Umdenken in der Politik, weg von sozialistischen Konzepten, hin zu wirklich libertärem Gedankengut, für neue Innovationskraft. Es muss sich wieder lohnen in deutsche Unternehmen und Unternehmertum zu investieren. Dies bringt langfristig Arbeitsplätze die gut bezahlt werden und somit Wohlstand für alle hier lebenden.

Marco Freundl

www.bayerngold-club.de

