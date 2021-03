Die Edelmetalle stehen in den Startlöchern

Langsam fügen sich die Puzzleteile erneut und das Bild steht kurz vor der Vollendung. Derzeit befindet sich Gold und Silber noch in einer intakten Korrektur und das Potential auf dem Weg nach Süden dürfte noch nicht ganz ausgeschöpft sein. Dennoch gibt der Markt erste Signale, dass der Boden ganz nah sein könnte. Vielleicht die letzte Gelegenheit Edelmetalle „günstig“ zu erwerben. Warum? Zum einen da die „Wallstreetbets“ Silber für sich entdeckt haben und daher eine Materialknappheit möglich ist. Dies ist jedoch pure Spekulation, wo hingegen der Untergang des aktuellen Systems einen Fakt darstellt. Der Euro wird in seiner heutigen Form nicht überleben, es wird große Umwälzungen geben und am Ende wird jemand für den angehäuften Schuldenberg und die zugrunde gerichtete Wirtschaft aufkommen müssen. Wer die Zechen zahlen soll, dürfte jedem klar sein – das Volk. Dabei versteht die Masse des Volkes noch immer nicht was hier passiert und lebt in einem Traum, aus dem es ein bitteres Erwachen geben wird. Wichtig wäre den wahren „Verursacher“ zu benennen und kein Symptom als diesen hinzustellen.

Doch zurück zu den Metallen. Unten stehender Indikator hat in den vergangenen Jahren alle größeren Bewegungen im Voraus gut erkannt und angezeigt. Vielleicht auch dieses Mal.

In Schwarz dargestellt Silber und in Orange der Indikator. Befindet sich dieser bei 1, so tendiert der Edelmetallsektor eher nach unten. Erreicht er den Wert 0, so kommt es meist zu einer Aufwärtsbewegung. Derzeit bewegt sich der Indikator Richtung 0 und hat diesen Wert gleich erreicht. D.h. die Metalle sollten vor einer baldigen Aufwärtsbewegung stehen. Doch nicht nur dies deutet einen Anstieg an. Auch Sentimentindikatoren zeigen ein ähnliches Bild. Der Boden könnte um den 15.03. zu finden sein.

Zwei Dinge sollte man abschließend nicht vergessen. 1. Bei uns wird physisches Gold in Euro erworben. Darum ist es wichtig den Wechselkurz zum Dollar im Auge zu behalten. 2. Irgendwann wird es zu spät sein mit dem Kauf von physischer Ware zu beginnen!

Vielleicht schenkt man aber auch Kryptofans Glauben, welche davon ausgehen, dass Gold dieses Mal nicht die „Fluchtwährung“ darstellt, sondern ein Relikt aus vergangenen Tagen ist und nur Kryptos die Lösung sind.

Wir werden es sehen! Nur eines ist sicher, so wird das derzeitige System nicht überleben.

Marco Freundl

www.bayerngold-club.de

Disclaimer: Beim oben eingestellten Artikel handelt es sich um einen Beitrag der BayernGold UG. Die Analyse ist ausschließlich als Information zu betrachten und stellt keine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf dar. Die Informationen beruhen dabei auf sorgfältiger Recherche, was aber keine Garantie für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit gibt. Die gezogenen Schlussfolgerungen des Autors sind dessen private Meinung zum Veröffentlichungszeitpunkt und stellen in keinster Weise eine Aufforderung zur persönlichen oder allgemeinen Nachbildung dar, dies gilt auch für die stillschweigende Handlung. Börsengeschäfte sind stets mit Risiken verbunden. Jeder Leser handelt auf eigenes Risiko, sollte sich jemand durch oben veröffentlichten Artikel, obwohl dieser zur reinen Information dient, zur Handlung aufgefordert fühlen, so wird eine Haftung für Vermögensschäden ausgeschlossen.

Bei Zitaten wird in der Regel in angemessener Weise auf eine Quelle verwiesen.

Sollten im Text Hyperlinks Verwendung finden, so ist der dort abgebildete, oder von dort aus erreichbare, Inhalt weder eine Billigung, Zustimmung oder Empfehlung des Autors, noch haftet der Autor für Folgen aus dessen Verwendung.

Der Autor kann derzeit in den besprochenen Investments investiert sein.