GoldseitenBlog.de

Im Goldsektor deutet sich wieder ein, zumindest kurzfristiger, Boden an. Hierfür spricht so einiges, was im Folgenden aufgezeigt wird. Langfristig stellt sich aber nach wie vor die Frage, ob sich Gold nun wirklich in einem längerfristigen Aufwärtstrend befindet, welcher über Jahre andauern wird. Diese Frage ist noch immer nicht klar zu beantworten, auch wenn einige dies anders sehen. Derzeit sind auf der Negativseite vor allem die extrem schlechten CoT-Daten zu nennen und dies vor allem bei Silber. So lange diese nicht bereinigt sind scheint ein langfristiger Anstieg eher unwahrscheinlich. Daher sollte man den möglichen kommenden Anstieg mit Vorsicht betrachten und Veränderungen der CoT-Daten beobachten.

Doch nun zum aktuellen Szenario:

1. Die Goldabflüsse aus dem größten Gold-ETF sind so groß wie 2013 nicht mehr. Auf diesem Stand kommt es in der Regel zu einem baldigen Boden bei Gold.

2. Der Assetvergleich Standardmarkt und Gold hat einen hohen Wert erreicht, weshalb nun Gold demnächst wieder am Drücker sein könnte und der Standardmarkt eher schwächer tendiert.

3. Die Statistik spricht derzeit klar für Gold. In den vergangenen Jahren kam es im Monat Januar zu einer 80prozentigen Anstiegswahrscheinlichkeit.

4. Ein weiterer Indikator befindet sich nahe seinen Extremwerten, wie unten stehende Grafik zeigt:

Hier werden auch die anderen Indikatoren in grafischer Form dargestellt.

Fazit: Ein kurzfristiger Boden bei den Edelmetallen scheint realistisch und logisch. Wie weit die Erholung nach oben gehen wird bleibt dabei offen. Die Erholung wird auch die Minen betreffen und daher bietet sich auch hier wieder ein Kauf in diesem Segment an.

Marco Freundl

www.bayerngold.blogspot.com

Disclaimer: Beim oben eingestellten Artikel handelt es sich um einen Beitrag der BayernGold UG. Die Analyse ist ausschließlich als Information zu betrachten und stellt keine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf dar. Die Informationen beruhen dabei auf sorgfältiger Recherche, was aber keine Garantie für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit gibt. Die gezogenen Schlussfolgerungen des Autors sind dessen private Meinung zum Veröffentlichungszeitpunkt und stellen in keinster Weise eine Aufforderung zur persönlichen oder allgemeinen Nachbildung dar, dies gilt auch für die stillschweigende Handlung. Börsengeschäfte sind stets mit Risiken verbunden. Jeder Leser handelt auf eigenes Risiko, sollte sich jemand durch oben veröffentlichten Artikel, obwohl dieser zur reinen Information dient, zur Handlung aufgefordert fühlen, so wird eine Haftung für Vermögensschäden ausgeschlossen.

Bei Zitaten wird in der Regel in angemessener Weise auf eine Quelle verwiesen.

Sollten im Text Hyperlinks Verwendung finden, so ist der dort abgebildete, oder von dort aus erreichbare, Inhalt weder eine Billigung, Zustimmung oder Empfehlung des Autors, noch haftet der Autor für Folgen aus dessen Verwendung.

Der Autor kann derzeit in den besprochenen Investments investiert sein.