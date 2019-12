Großes findet auf dem Goldmarkt statt!

Derzeit kommt es zu einem „Phänomen“ auf dem Goldmarkt, welches bisher nur sehr selten bzw. nie zuvor aufgetreten ist. Die größte Händlergruppe dieses Marktes ist sich uneins. Die großen der großen (Papier-)Händler sind konträr zum Rest ihrer Gefolgschaft positioniert. Dies gibt es nur extrem selten und in diesem Ausmaß in der Regel gar nicht (bisher). So sind die Commercials als Gesamtes extrem bärisch für Gold eingestellt und shorten daher diesen Markt. Die größten dieses Marktes haben aber eine vollkommen andere Einschätzung und bauten in den vergangenen Wochen immer weiter ihre Longpositionen aus – gehen also von steigenden Kursnotierungen aus.

Betrachtet man das Ganze im Detail ergibt sich folgender Umstand – Commercials Gesamt Nettoposition:

In dunkel wird der Goldkurs dargestellt, das Histogramm zeigt die Nettoposition der Commercials als Gesamtes. Diese ist so groß wie selten zuvor und deutet Kursverluste bei Gold an. Die grünen Pfeile markieren Gelegenheiten für Goldanstiege.

Betrachtet man die Details, ergibt sich ein etwas anderes Bild:

Hier wurden nur die Größten dieser Händlergruppe betrachtet. Diese Händler sind deutlich positiv für Gold eingestellt. Solch eine Abweichung in den Daten findet man selten/nie. Wie kann es zu solch einer großen Abweichung innerhalb dieser Gruppe kommen? Es bleibt ein Rätsel. Es scheint so als bereitet sich der Markt auf eine größere Bewegung bei Gold vor. Die Frage ist nur in welche Richtung sich diese Bewegung entläd.

Zieht man die saisonalen Verläufe bei Gold zusätzlich zu Rate, so zeigen diese klar ab Mitte Dezember nach oben. Auch deuten derzeit viele Goldminen weiter steigende Goldnotierungen an, da hier die Schwergewichte der Branche neue kurzfristige Hochs gebildet haben.

Es bleibt spannend, auf eine Kursbewegung sollte man sich definitiv vorbereiten. Etwas detaillierter habe ich die auftretenden Umstände in diesem Video erklärt: CoT

Marco Freundl

www.bayerngold-club.de

