Das einzige Ziel dieser Finanziers ist Weltkontrolle durch die Schaffung von unauslöschlichen Schulden.

Henry Ford

1) “Controller of the Universe” – oder “Man at the Crossroads”

2) Die Kontrolle über unsere Finanzen

3) Verschwörungstheorien

4) Psychologie der Massen -Gustave Le Bon

5) Das Geldsystem

6) Die Krise von 2008 und “the lender of last resort“

7) China und “The New World Order”

8) Es gab nie einen kalten Krieg, sondern nur ein Politik- und Medientheater

9) So wie es den kalten Krieg nie gegeben hat, gab es die Perestroika niemals.

10) Die Aufgabe des BIS

1) „Controller of the Universe“ – oder „Man, at the Crossroads“ (oder wie die Hochfinanz die Zukunft vorwegnahm.

Es gab da ein schönes Wandgemälde aus den 30er Jahren von Diego Rivera, welches den Titel “Man, at the Crossroads“ trug und welches man eigentlich wirklich prophetisch nennen könnte.

Wer war Diego Rivera?

Er war ein mexikanischer Künstler und Ehemann der Malerin Frida Kahlo.

Rivera trat 1922 der kommunistischen Partei Mexikos bei und gehörte eine Zeit lang deren Exekutivkomitee an. Er setzte sich dafür ein, dass Leo Trotzki in Mexiko Exil erhielt und beherbergte ihn kurzzeitig in seinem Haus.

Diego Rivera wurde von Nelson Rockefeller 1933 beauftragt, das oben gezeigte Kunstwerk in New York City’s Rockefeller Center anzufertigen.

Das Rockefeller Center ist ein zentral gelegener Gebäudekomplex im Stadtteil Manhattan in New York City. Er besteht aus insgesamt 20 Bauten, darunter 19 Hochhäuser.

Diego Riveras Wandgemälde war eine sehr interessante Sache – so interessant, dass sie vom Auftraggeber Nelson Rockefeller im folgenden Jahr zerstört wurde – aber Rivera machte später eine Kopie davon mit dem Namen “Man, Controller of the Universe“ – welche sich heute im Palacio de Bellas Artes in Mexico befindet.

Diego Rivera, welchen man als absoluten Insider verstehen kann, gab da tiefe Einsichten in die schon lange zuvor geplante „Neue Weltordnung“.

Obwohl natürlich jeder etwas Anderes in das Gemälde hineininterpretieren kann, gibt es schon Auskunft über bestimmte Absichten der Mächtigen – oder wie sie Kristjan Jurjewitsch Rakowskij nannte „JENE“.

Das Bild hat drei Teile – der linke Teil verkörpert den Kapitalismus und zeigt auch, wie die „Theorie“ des Charles Robert Darwin maßgeblich die christliche Religion dem Untergang weihte. Der hier über der Evolution gemalte Gott mit dem christlichen Kreuz – jedoch ohne Arme – also ohnmächtig – sollte dieses ausdrücken.

Weiter darüber sind Darstellungen von den Kriegen mit deren ganzen Schrecken zu sehen. Zwischen all diesen Dingen auf der Seite des Kapitalismus ist auch die Zerschlagung von Demonstrationen durch die Polizeigewalt sichtbar, welche hier von berittenen Polizisten mit Knüppeln dargestellt wird.

Diese Polizeigewalt ist natürlich auch die logische und geplante Folge der Plutokratie, welche die enttäuschte und verwahrloste Masse immer mehr gegen die „sogenannte gute Gesellschaft der Reichen“ aufbringen muss und so dem Kommunismus den Wegbereiter macht.

Darunter – gegen Mitte des Bildes – auf der Seite des Kapitalismus sieht man Auszüge der gelangweilten „sogenannten guten Gesellschaft“, des dekadenten Kapitalismus: also rauchende, trinkende und kartenspielende Menschen.

Gut zu erkennen sind auf der linken Seite große und kleine Menschen, die durch ein gigantisches Brennglas den Kartenspielern zusehen und auf der rechten Seite bekannten Figuren aus der kommunistischen Szene, die den von multikulturellen Menschen umgebenen Lenin ebenfalls durch ein kolossales Brennglas betrachten.

Welches natürlich gut auf die damals noch in den Kinderschuhen steckende, größte Indoktrinationsmaschine, die jemals erfunden wurde – der heutigen Film- und Fernseherindustrie und deren Gehirnwäsche anzuwenden wäre.

Der rechte Teil des Bildes – auf der Seite des Kommunismus – ist maßgeblich gekennzeichnet von Glorifizierungen der russischen Revolution.

Auf dieser Seite des Gemäldes, auf welcher der Kommunismus dargestellt ist, ist alles in Brüderlichkeit vereint und weder Ausschreitungen noch Kriege sind hier zu sehen.

In der Mitte dieses Teiles ist zwischen – oder besser hinter Leon Trotzki, Engels und Marx ein Mann zusehen, welcher auch die rote Flagge hält und den man zuerst nicht gut einordnen kann. Aber bei näherem Hinschauen ist er als Nelson Rockefeller zu identifizieren.

Hat dieser sich hier auf der falschen Seite eingeschlichen oder vielleicht doch nicht?

Detail des Gemäldes von Diego Rivera: Man, Controller of the Universe,1934,

https://en.wikipedia.org/wiki/Man_at_the_Crossroads

Sollte er denn nicht auf der anderen Seite – auf der des dekadenten Kapitalismus stehen? Natürlich ist das weder ein Versehen noch ein Zufall, sondern das war ein Wink für die Eingeweihten.

Wie auch immer, hier ist außerdem eine klassische Statue zu sehen, welche die autoritären Staaten vor dem zweiten Weltkrieg – und somit eigentlich Europa – darstellen soll. Diese ist – meines Erachtens – genau über dem Kopf von Trotzki mit dem Zeichen der Nationalsozialisten versehen und das Haupt der Statue – wurde abgeschlagen – sodann die kommunistischen Arbeiter auf diesem Haupt sitzen können.

Bemerkenswert ist, dass wir hier vom Jahr 1934 sprechen.

Diese darunter dargestellte Arbeiterschaft der rechten Seite schaut auch fasziniert und hypnotisiert durch das Brennglas, oder wie schon gesagt, vielleicht eher in die in weiser Voraussicht – dargestellten Massenmedien.

Der mittlere Teil zeigt dann einen Mann –den“Controller of the Universe“ – inmitten von technischen Gegebenheiten – mit einer Kugel, mit welcher er das ganze Weltgeschehen lenken kann, sitzend über der sich unterworfenen Natur.

Er steuert den sogenannten Makrokosmos, das Weltall, vielleicht durch den allerdings erst 1958 erfundenen Lügenverein der NASA. Im anderen Flügel ist der Mikrokosmos dargestellt, die heute alles beherrschenden Wissenschaft.

Der „angebliche Streitpunkt“ zwischen dem Maler und Nelson Rockefeller war die Abbildung von Lenin, wie er die Arbeiter vereinigt. Deshalb ließ der Aufraggeber scheinbar dann das Kunstwerk zerstören.

Wahrscheinlicher war eher, dass das, was Rivera mit dem Bild aussagen wollte, dem Auftraggeber nicht zusagte, denn auch damals hatten schon verschiedene Leute herausgefunden, dass Kommunismus und Kapitalismus wie Hammer und Amboss sind, um die neue Weltordnung zu schmieden.

Quelle: Miguel Covarrubias – Impossible Interviews – no. 5 / John D. Rockefeller Senior versus Josef Stalin / Vanity Fair magazine / 1930s http://silezukuk.tumblr.com/post/136984801188

Hier auf diesem Bild ist John D. Rockefeller und Josef Stalin zu sehen- es wurde also dort von dem Vanity Fair Magazine schon erkannt, wer der eigentliche Kapitalgeber hinter dem Kommunismus war.

Dass es da einen Unterschied zwischen dem nationalen und dem internationalen Kommunismus gab, ist vielen vielleicht nicht bekannt, aber das war auch der Grund der stalinistischen Säuberungsaktionen in den 30er Jahren in der Sowjetunion.

Aber das die internationalen Banker den internationalen Kommunismus befürworteten und sie lieber die Verkörperung dieses – in der Person von Trotzki favorisierten – hielt sie nicht von der finanziellen Unterstützung Stalins ab.

Wie auch immer, aussagekräftig ist dass auf dem genannten Bild – Man, Controller of the Universe,1934 – obwohl damals auf dem Höhepunkt seiner Macht in der Sowjetunion – Josef Stalin nicht zu sehen ist.

2) Die Kontrolle über unsere Finanzen

Für die meisten Menschen sollte es heute eigentlich offensichtlich sein, dass wir uns seit langem in einen Krieg befinden.

In einem Krieg gegen die, welche die Kontrolle über unsere Finanzen besitzen und damit unsere Politiker, unsere Kultur, unser ganzes Weltbild beherrschen.

Es wurden uns Schlagworte in den Mund gelegt, deren Sinn wir eigentlich niemals analysiert haben, von welchen wir die wirkliche Bedeutung und ihren Ursprung nicht erkennen und – ohne selbst recherchiert zu haben – diese nun meistens einfach nachplappern.

Die uns aufgezwungenen Auffassungen werden von den Regierungen benutzt um Feindbilder zu erstellen, welche sie dann gegen uns benutzen.

Die Wahrheit bleibt die einzige Garantie von Freiheit und Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite ist die Unwissenheit dann aber der sicherste Weg zur Versklavung.

3) Verschwörungstheorien

“Die Wenigen, die das System verstehen, werden dermaßen an seinen Profiten interessiert oder so abhängig von seinen Vorzügen sein, daß aus ihren Reihen niemals eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, geistig unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne je Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen feindlich ist.”

– Gebrüder Rothschild, London, am 28.Juni 1863 an US-Geschäftspartner

Quelle:2) http://www.germanygold.de/GermanyGold_Zitate.html

Wir nehmen nun mal an, dass Sie bereits schon versucht haben – zumindest in Ihrer nächsten Umgebung – die Leute darauf anzusprechen, dass irgendetwas – sei es mit dem Geldsystem, sei es mit der Geschichtsschreibung, mit der Verwahrlosung der Kultur oder Ähnlichem – nicht genauso ist, um es vorsichtig auszudrücken, wie es die Medien und Schulbücher uns erklären wollen.

Sollten Sie dann noch betonen, dass dies alles zusammenspielt und auch miteinander vernetzt ist, spätestens dann, werden Ihre Bekannten die Köpfe schütteln und Sie, vielleicht etwas liebevoll ausgedrückt, als sagen wir mal – Aluhutträger –bezeichnen.

Und höchstwahrscheinlich sind Sie dann bereits auf die widerwärtigste Ignoranz – gekoppelt mit aufgeschnapptem Halbwissen und dem darauffolgenden Vorwurf der sogenannten „Verschwörungstheorien“ – gestoßen.

Welches Sie dann aber zur Erkenntnis veranlasst hat, dass es wahrscheinlich zukünftig besser sein wird, sich dem folgenden Ratschlag Goethes anzuschließen.

Laß dich nur in keiner Zeit zum Widerspruch verleiten! Weise fallen in Unwissenheit, wenn sie mit Unwissenden streiten.

Quelle: https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_johann_wolfgang_von_goethe_thema_streit_zitat_19752.html

Dagegen steht nun aber der bittere Ernst der Lage, denn am Ende darf nicht vergessen werden, dass die Vorbedingung jeder guten Tat der Wille zur Wahrheit sein muss.

Natürlich sind nicht alle dieser Meinung, Henry Kissinger beispielsweise, brachte es einmal so auf den Punkt.

“It is not a matter of what is true that counts, but a matter of what is perceived to be true.”

― Henry Kissinger

Quelle: 3) https://www.goodreads.com/author/quotes/28442.Henry_Kissinger

Übersetzung:

Es ist keine Frage dessen, was wahr ist, was zählt, aber eine Frage dessen, was als wahrgenommen wird.

Wenn wir nun die „intelligente Erkenntnis“ von Henry Kissinger logisch hinterfragen, werden wir zu dem Ergebnis kommen, dass es unter seinen Vorbedingungen nicht gut für die Menschheit ausgehen kann.

Denn wenn die Wahrheit nicht wichtig ist, dann ist es folglich unerheblich, ob das Fundament einer Zivilisation auf stabilen und festen Fundamenten – also auf der Wahrheit – aufgebaut ist.

Es ist dann also nicht wichtig, dass eine Kultur, eine Wirtschaft und ein Finanzsystem so aufgebaut sind, dass sie Bestand haben können. Es ist also egal, ob die Menschheit in ihrem Bestehen gegen alle die widrigen Umstände in dieser Welt weiterkommt.

Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass der Nutznießer des Systems, welcher dieses durch und durch beherrscht, den Gastgeber in einer vollkommen irrationalen Welt und Vorstellung hält.

Das Schlimmste für den Nutznießer wäre folglich nicht, ob die Zivilisation daran kaputtgeht – was die logische Folge eines auf Lügen aufgebauten Systems sein wird – sondern für ihn zählt, dass er nicht erkannt wird.

Das Problem mit den Lügen allerdings ist, um die einmal erzählte Lüge zu decken, müssen immer mehr Lügen erfunden werden, was als Ganzes dann extrem schwer zu koordinieren ist und am Schluss – wenn die Realität und das auf Lügen gebaute System kollidieren – zwangsläufig unangenehme Fragen aufwerfen wird.

Das System wird deshalb am Ende nur noch mit äußerster Gewalt zu beherrschen sein –und es ist eben klar, dass sobald Druck und Gewalt benötigt wird, um die sanktionierte Wahrheit zu bestätigen, dies schon den Kollaps des Systems darstellt.

In der Geschichtsschreibung und der Beherrschung der öffentlichen Meinung ist ein Nebenprodukt der Lüge dann auch Folgendes:

Sollte eine Person oder eine Gruppe immer nur als nutzbringend hingestellt worden sein, wird – sollten die Lügen dann ans Licht kommen – zur Verteidigung dieser Gruppe nicht ein einziges Argument zur Entlastung mehr angeführt werden können.

Man glaubt dann auch nicht mehr das Geringste zur Verteidigung dieser Mannschaft.

Und umgekehrt – sollte das Lügensystem jemand verteufelt haben und die Lügen letztendlich aufbrechen, dann wird die Verteufelung dieser Person in Vergötterung umschlagen.

Bis es allerdings soweit ist, müssen die Lügen immer mehr verstärkt werden und in diesem Stadium sind wir seit geraumer Zeit.

4 ) Psychologie der Massen von Gustave Le Bon

Das Problem ist deshalb im Moment, dass die Massenpsychologie bis zum Äußersten ausgelotet werden muss, um das Ganze in diesem Sinne zu manövrieren.

Quelle: https://politik.brunner-architekt.ch/…/le_bon_gustave_psychologie_der_massen_1985..

In dem Buch „Psychologie der Massen“ von 1895, welches in hoher Auflage erschien und in 10 Sprachen übersetzt wurde, schrieb Gustave Le Bon Folgendes:

„Wir werden nun in das Zeitalter der Massen eintreten.“

Le Bon hatte in diesem Buch über die Gesetze der Massen-Philosophie, die Massenseele und Wirtschaftspolitik geschrieben.

Zum Beispiel schrieb er über das Finanzieren der Versprechungen der Demokraten damals Nachstehendes:

„Wenn ein Parlamentsmitglied einen Antrag stellt, der offensichtlich demokratischen Anschauungen entspricht, z. B. auf Altersversorgung aller Arbeiter oder Gehaltszulage für Bahnwärter, Lehrer usw., so wagen die andern Abgeordneten aus Furcht vor den Wählern nicht, sich den Anschein zu geben, als ob sie deren Vorteile durch Ablehnung der vorgeschlagenen Maßnahme geringschätzten.

Sie wissen wohl, dass dadurch der Staatshaushalt stark belastet und die Auflegung neuer Steuern nötig werden wird. Doch bei der Abstimmung gibt es kein Zögern.

Während die Folgen der Ausgabenvermehrung in weiter Ferne liegen und für sie keine unangenehmen Wirkungen haben, könnten sich die Folgen einer ablehnenden Abstimmung schon am nächsten Tage, wenn sie vor die Wähler treten müssen, bemerkbar machen.

Quelle: Psychologie der Massen von Gustave Le Bon – Seite 148

Ja, da kann man nur sagen, das waren noch Zeiten, als die Zentralbanken sich noch nicht so um die Finanzierung gekümmert haben und die Politiker das Geld für die Wahlversprechen noch den Wählern selbst aus der Tasche ziehen mussten.

Über die Gefühle und die Beeindruckung der Massen stellt er sich folgende Fragen:

Zitat:

Wie macht man Eindruck auf die Phantasie der Massen?

Dieser Zweck wird nie durch den Versuch erreicht, auf Geist und Vernunft zu wirken.

Alle Gefühle, gute und schlechte, die eine Masse äußert, haben zwei Eigentümlichkeiten; sie sind sehr einfach und sehr überschwänglich. Wie in so vielen anderen nähert sich auch in dieser Beziehung der einzelne, der einer Masse angehört, den primitiven Wesen.

Wenn sie sich selbst überlassen werden, erlebt man bald, dass sie, ihrer Zügellosigkeit überdrüssig, instinktiv der Knechtschaft zusteuern.

Der philosophische Unsinn gewisser allgemeiner Grundanschauungen der Masse war nie ein Hindernis für ihren Triumph. Dieser Triumph scheint sogar nur dann möglich zu sein, wenn sie irgendwelchen geheimnisvollen Unsinn enthalten.

Quelle: Psychologie der Massen -Gustave Le Bon – Seite 34

Über die Leichtgläubigkeit der Masse, machte er diese Bemerkung – und man kann sich natürlich vorstellen, dass den Mächtigen mit ihrer Film- und Fernsehpropaganda ein El Dorado in den Schoß gelegt wurde, von welchem Gustave Le Bon damals noch nicht einmal träumen konnte

Zitat:

Man hat schon oft die Geschichte von jenem Volkstheater erzählt, das den Schauspieler, der den Verräter spielte, nach Schluss der Vorstellung schützen musste, um ihn den Angriffen der über seine vermeintlichen Verbrechen empörten Zuschauer zu entziehen.

Das ist meiner Meinung nach eins der treffendsten Beispiele für den geistigen Zustand der Massen, und besonders für die Leichtigkeit, mit der man sie beeinflusst. Das Unwirkliche ist in ihren Augen fast ebenso wichtig wie das Wirkliche. Sie haben eine auffallende Neigung, keinen Unterschied zu machen.

Quelle: Psychologie der Massen -Gustave Le Bon – Seite 44

Über die religiöse Anbetung einer Idee erwähnt er dieses:

Zitat:

Ob sich ein derartiges Gefühl auf einen unsichtbaren Gott, auf ein steinernes Idol, auf einen Helden oder auf eine politische Idee richtet – sobald es die angeführten Merkmale aufweist, ist es immer religiöser Art.

Quelle: Psychologie der Massen -Gustave Le Bon – Seite 47

Und niemand wird heute bezweifeln, dass diese politische Idee- oder sollte man besser sagen – dieser Gott – heute das Geld verkörpert?

Allerdings war auch im Hauptwerk des Franzosen nicht die Sprache über “The Hidden Hand“ hinter dem Kollaps ganzer Kulturen. Er konnte es damals auch nicht voraussehen, dass die Verantwortlichen aus professionellen Lügen – in Verbindung mit der Massenpsychologie – eine Wissenschaft machen werden.

Auch er glaubte noch an die mehr oder weniger freie Berichterstattung durch die Zeitungen, welche derzeit schon das Geschehen insgeheim formten. Er schien nicht deren abgesprochene Lenkung der öffentlichen Meinung zu erkennen.

Aber zum Abschluss will ich hier noch die treffendste Erkenntnis Le Bons – eben über den Verfall der Kulturen – hinzufügen, welche vom Hergang den Nagel auf den Kopf trifft und unser im Todeskampf liegendes Europa nicht besser beschreiben könnte.

Zitat

Mit dem fortschreitenden Schwinden ihres Ideals verliert die Rasse mehr und mehr alles, was ihren Zusammenhalt, ihre Einheit und Stärke bildete.

Der einzelne kann an Persönlichkeit und Verstand wachsen, gleichzeitig tritt aber an die Stelle des Gemeinschaftsegoismus der Rasse die übermäßige Entfaltung des Einzelegoismus, die von einer Schwächung des Charakters und einer Verringerung der Tatkraft begleitet wird.

Was ein Volk, eine Einheit, einen Block bildete, wird zuletzt ein Haufen zusammenhangloser einzelner, die nur noch künstlich durch Überlieferungen und Einrichtungen zusammengehalten werden.

Dann geschieht es, dass die Menschen, die durch ihre Neigungen und Ansprüche voneinander getrennt sind, sich nicht mehr regieren können und danach verlangen, in den unbedeutendsten Handlungen geführt zu werden, und dass der Staat seinen verzehrenden Einfluss ausübt.

Mit dem endgültigen Verlust des früheren Ideals verliert die Rasse zuletzt auch ihre Seele, sie ist dann nur noch eine Menge alleinstehender einzelner und wird wieder, was sie am Ausgangspunkt war, eine Masse. Sie zeigt all ihre flüchtigen, unbeständigen und zukunftslosen Eigenschaften.

Die Kultur ist ohne jede Festigkeit und allen Zufällen preisgegeben. Der Pöbel herrscht, und die Barbaren dringen vor.

Noch kann die Kultur glänzend scheinen, weil sie das äußere Ansehen bewahrt, das von einer langen Vergangenheit geschaffen wurde, tatsächlich aber ist sie ein morscher Bau, der keine Stütze mehr hat und beim ersten Sturm zusammenbrechen wird.

Aus der Barbarei von einem Wunschtraum zur Kultur geführt, dann, sobald dieser Traum seine Kraft eingebüßt hat, Niedergang und Tod – in diesem Kreislauf bewegt sich das Leben eines Volkes.

Quelle: 4) Psychologie der Massen -Gustave Le Bon- Seite 152

Le Bon verkannte, dass es aber auch Kräfte gibt, welche eine Kultur und Zivilisation erhalten wollen, und versuchen, ihr Land gegen die zerstörerischen Einflüsse abzuschotten. Kräfte, welche wissen, dass dies nur durch das Verstärken und Schützen des eigenen Volkstums möglich ist.

Erkennt man, wie diese Versuche durch die Massenmedien torpediert wurden, durchschaut man auch schnell deren desaströsen Einfluss auf die Jugend.

So wird nun ersichtlich, dass in den letzten Jahrhunderten ein Kampf um die wirtschaftliche – die finanzielle Erhaltung – sowie die spirituelle Quelle der Kultur stattfand und das Schlachtfeld war unzweifelhaft Europa.

Dass hier Kräfte am Werk sind und waren, welche die Erhaltung dieser Kraft torpedieren, ist eindeutig.

Denn da ein gesundes Immunsystem sich gegen einen Eindringling wehrt, ist es auch in diesem Falle für diese Kräfte wichtig, das Immunsystem zu unterminieren.

Auch im Tierreich ist es keinesfalls unbekannt, dass der Nutznießer die Wahrnehmung seines Gastgebers verändert, um unerkannt zu bleiben. Denn nur so lange und in dem Maße, wie er sich selbst positiv für die Entwicklung in der Erkenntnis des Gastgebers einbringen kann, hat er Überlebenschancen.

Das Vergiften der Kultur, das Verbreiten einer Lebenseinstellung, die anfällig für Drogen- und Alkoholkonsum ist, das Einimpfen einer Einstellung, welche nur das Individuum und dessen Materialismus in den Vordergrund stellt, lässt den Einzelnen absolut verloren erscheinen und erschwert die koordinierte Gegenwehr.

Nur der Beobachter, der diese spirituelle Veränderung über den langen Zeitrahmen wahrnimmt, kann die Verrohung der Denkweise durch Film, Musik und Materialismus erkennen und auch erfassen, dass dieses kein Zufall war.

Auch in der Natur geht das Paralysieren der Widerstandskraft des Gastgebers durch den Nutznießer in der Endphase oft mit einer fieberhaften Scheinblüte einher, deren Euphorie der Gastgeber dann oft mit dem Leben bezahlen muss.

Die explosionsartige Vermehrung des Kredits in der Volkswirtschaft beispielsweise kann durchaus als dieses Gift in wirtschaftlicher Hinsicht verstanden werden.

Arthur Schopenhauer gibt uns hier die folgende – sehr schöne – Metapher:

Pflanzen können bekanntlich durch Wärme oder auch der Erde beigemischten Kalk, zu einem außerordentlich schnellen Wachstum getrieben werden, indem jene Ursachen als Reize ihrer Lebenskraft wirken: wird jedoch hierbei der angemessene Grad des Reizes um ein Weniges überschritten; so wird der Erfolg, statt des erhöhten und beschleunigten Lebens, der Tod der Pflanze seyn.

Quelle: 5) Preisschrift Über Die Freiheit des Willens – Seite 32 – Arthur Schopenhauer .

Man kann hier auch ohne Weiteres das Fluten der Welt-Kreditmärkte mit einer verabreichten Droge oder als Überdüngung einer Pflanze ansehen.

Man muss sich nur die fieberhafte Tätigkeit der Menschen, das Verkehrschaos – nicht nur an den Knotenpunkten – anschauen, sondern auch den Kampf eines jeden Einzelnen. Alles geht nun irgendwie darum, die eigenen exponentiell steigenden Kostenbelastungen – wenn möglich – auf die Schultern der anderen abzulegen.

Gleichzeitig wurden die wissenschaftliche Entwicklung und die Technik nicht etwa zur Verbesserung der Lebensumstände der Menschen und deren Zeitentlastung eingesetzt – ganz im Gegenteil – die Maschinen wurden zur Versklavung der Massen missbraucht.

Stellen Sie sich einmal vor, eine höhere Intelligenz, welche die Menschen von oben beobachten könnte, würde beim Anblick des Tumultes die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Auf philosophischer Seite ist das Ganze eine Komödie, aber wirtschaftlich und oft auch gesundheitlich gesehen ein Selbstmord auf Raten.

Wie ferngesteuerte Marionetten – wie Ameisen umherirrend – in ihrer eigentlich sinnlosen Hetze von einer Beschäftigung zur anderen, von A nach B vorwärtstreibend, nur um sich Dinge anzuschaffen, für die dann keine Zeit bleibt sie zu nützen – falls diese überhaupt einen Nutzwert haben sollten.

Oft genug sind es Dinge, deren Anschaffung weder Sinn macht, noch im Verhältnis mit der dafür geopferten Lebenszeit und dem dafür eingehandelten Stress steht. Die meisten Dinge, sogenannte „Must-haves“, sind sowieso nur für die Eitelkeit der Besitzer wichtig, um staunende Schwachköpfe zu beindrucken. Der eigenen Lebensqualität allerdings ist so eine Mühsal oft diametral entgegengesetzt.

Die knapp bemessene Lebenszeit wird so vergeudet zwischen Verkehrsstaus, Stress in der Firma usw. Sollte die Hetze aber ein wenig nachlassen, folgen immer weitere Wünsche und oft die sofort darauffolgende Sorge, die Schulden dafür nicht bezahlen zu können.

So kann jeder erkennen, dass die Lebensqualität in unserer durch Technologien gesteuerten Welt durch diese Hyperaktivität im freien Fall ist.

Wer das nicht glaubt, der sollte sich anhören, was Professor Michael Kastner dazu sagt:

„Dass die Menschen immer mehr unter Stress leiden, liegt vor allem daran, dass sie in immer kürzerer Zeit immer mehr Dinge erledigen müssen“

Quelle: 6 ) http://www.rp-online.de/leben/gesundheit/psychologie/depression/depression-immer-mehr-erwerbstaetige-werden-krank-aid-1.4690569

Aspekte wie Gemütsruhe, Orientierung, Wertschätzung und Sinnhaftigkeit sind so schon lange fast verloren gegangen und der übrig gebliebene Rest davon wird mit dem kommenden Kollaps ausgemerzt werden.

Ein ruhiges und naturverbundenes Leben ist deshalb heute fast nicht einmal mehr an den entlegensten Orten der Welt möglich. Obwohl dies eigentlich keine geografische, sondern eine Bewusstseinsfrage ist, und wahrscheinlich auch schon immer war.

5) Das Geldsystem

Das Geldsystem ist das wohl größte Monopol, welches bislang über die Menschheit gestülpt wurde – die absolute Abhängigkeit der Wirtschaftstätigkeit ganzer Nationen von der Kreditvergabe ist offensichtlich.

Die Steuerung der Zinssätze und das zusätzliche Eintippen irgendwelcher imaginärer Zahlen in den Computer, um Wohlstand vorzutäuschen, ist dann wohl das Bravourstück.

Durch den zentralisierten Beschluss zur Vergabe von Luftkrediten wurden alle Entscheidungsmöglichkeiten aus den Händen „der Demokratie“ ersatzlos an die Banker ausgehändigt.

Wenn dann in den Nachrichten oder von den sogenannten „Volkswirtschaftlern“ mit Beträgen wie Millionen, Milliarden oder Billionen herumjongliert wird, wäre das sicherlich amüsant, hätte das alles nicht so todernste Konsequenzen für uns Fußvolk.

Man sollte ihnen zurufen dürfen: „Das ist doch gar kein Geld!“ Das ist eine Illusion von Zahlen in den Zentralbankcomputer getippt, welches jede rationale Verbindung mit Wirtschaft und Produktion schon lange hinter sich gelassen hat.

Die Geldsteuerung der einzelnen Gebiete der „Neuen Weltordnung“ werden so durch deren Hauptgeschäftsstelle – der BIS – Bank vom Internationalen Zahlungsausgleich in Basel gesteuert -, dass politische Richtungen und Denkmodelle entweder unterstützt oder bekämpft werden.

Das letztendliche Ziel ist die absolute Abhängigkeit der Welt von den Zentralbanken und da sind wir eigentlich schon lange.

Und es ist nun mal eine mathematische Gewissheit, dass durch den Trick von mit Zinsen belastetem und aus nichts geschaffenem Geld in entsprechender Zeit alle Vermögenswerte an den Herausgeber dieses Geldes übergehen werden.

Und nicht nur das, nachdem ihnen sowieso alle Produktionsstätten gehören, können sie sich einfach selbst Kredit geben und den in jeder beliebigen Höhe.

Für alle anderen „Kreditkonsumenten“ ist das Produkt der Banker natürlich Schulden. Und wie für den Drogenkonsum zuerst ein Markt, ein Abnehmer, geschaffen werden musste, ist dies auch mit einer von immer neuem Kreditzufluss abhängigen Wirtschaft.

Alles, was diese Nachfrage generiert, ob aus dem Gleichgewicht gekommene Sozialtransfers, Kriege, niemals rückzahlbare Kredite an die dritte Welt oder unnötige Investition jeder Art – alles ist für die Banker ein Geschäft.

Alles das treibt die Verschuldung nach oben und verlangt daher nach Zinsen dafür und infolgedessen nach immer neuen Schulden.

Der weltweit gigantische Propagandaapparat, der mit Hunderten von Milliarden finanziert wurde, ist und war dazu da, die Menschen strategisch zu verdummen und bestimmte Fragen gar nicht mehr aufkommen zu lassen.

Wenn letztendlich der Schuldendruck aber soweit steigt, dass die Volkswirtschaften mit den durchschnittlichen Zinssätzen der letzten Jahrhunderte gar nicht mehr funktionieren, dann werden die Zinsen immer weiter gesenkt.

Wenn es dann sein muss „auf ein 5000-Jahrestief“ wie heute und dann geht es direkt in die Zielgerade.

Japan ist heute dafür das beste Beispiel und auch der Vorläufer von 1989, denn noch lange vor den Kreditblasen hierzulande haben die Zentralbanken den Nikkei auf 38.915,87 Punkte im Dezember 1989 aufgeblasen und parallel dazu einen Immobilienboom geschaffen.

Dieser Boom, der in seiner Blüte den knapp zwei Quadratkilometer großen Kaiserpalast in Tokio den gleichen Wert wie die ganze Fläche Kanadas oder Kaliforniens erreichen ließ.

Damit nach dem Boom der 80er Jahre nicht die ganze japanische Wirtschaft sofort kollabierte, gab es nur noch eine Möglichkeit – und zwar mehr Schulden.

Japan hatte die Staatsschulden von 100 Billionen Yen im Jahr 1981 auf 1017 Billionen Yen im Jahre 2017 angehäuft. Um festzustellen, wem das Land gehört, braucht man sich nunmehr keine Illusionen machen. Die 127 Millionen Japaner könnten rund um die Uhr und ohne Pause Hondas und Toyotas bauen, aus dem Loch kommen sie nie wieder heraus.

Damit es damals keine Kettenreaktion der Insolvenzen der Firmen, Städte, Aktiengesellschaften usw. gab, welche dem Schuldendruck nicht mehr standhalten konnten, musste der Markt immer weiter mit Kreditgeld geflutet werden. Man sieht also, es ist eigentlich immer der gleiche Trick, der angewendet wird. Dass die Bedrängnis für uns durch jede Milliarde an mehr Kredit immer schlimmer werden wird, hatte scheinbar niemand bemerkt.

Wie im Fall von Japan sind durch diesen Schachzug alle Großindustrien weltweit sowie sämtliche Bodenschätze aller Nationen direkt in die Hände der Banker gekommen.

Um zu erkennen, dass das selbständige freie Wirtschaften – also die Marktwirtschaft als Fundament einer Gesellschaft – erst durch Zins und Börsenkapital ersetzt wurde, welches dann mit mathematischer Gewissheit in die Hände des Establishments rutscht, braucht man keinen Taschenrechner.

Am Schluss muss der schon lange finanziell ausgehöhlte Staat, welcher im Bezug der Kreditkreierung komplett von der Zentralbank abhängig ist, eingreifen.

Er muss der verwahrlosten Masse, welche schon lange jeder Eigeninitiative beraubt wurde, den Weg vorgeben. Das wird dann ein Staatsmonopol auf alle Gebiete sein, also zentrale Planung, ergo Kommunismus.

6) Die Krise von 2008 und “Lender of last resort“

Der Grund für die absichtlich herbeigeführte Krise von 2008 war dann auch dieser:

Es sollte damit klargemacht werden, dass es im öffentlichen Interesse steht, dass die Staaten eingreifen müssen und sich also schnell und in immenser Höhe bei den Zentralbanken weiter verschulden müssen. So wurden durch spektakuläre Eingriffe in die Weltfinanzen die Nationen komplett in die Pleite getrieben.

Heute ist die ganze Welt auf den “Lender of last resort“– wie sich die Federal Reserve gerne nennt -, also den Kreditgeber der letzten Zuflucht bzw. Kreditgeber letzter Instanz, angewiesen.

In einer freien Wirtschaft und deren freien Entscheidung sollte es auf das Produkt ankommen, also auf das Können des Herstellers und natürlich auf die freie Willensentscheidung des Abnehmers dann dieses zu erwerben.

Der Staat oder besser die wirkliche Macht – die Zentralbank – sollte hier gar nicht involviert sein.

In unserem System jedoch hat nach offizielle Angaben allein 2015 die EZB 1140 Milliarden Euro in das System geschoben.

Im Jahr 2016 hat die Europäische Zentralbank dann veröffentlicht, dass sie Firmenschulden/Firmenbonds zusätzlich kauft. Darunter sind börsennotierte Großkonzerne wie der Bierbrauer Anheuser-Busch-Inbev und Siemens.

Im Jahr 2017 sind diese Ankäufe dann noch viel höher.

All dieses bedeutet aber auch, dass – sollte die EZB und sämtliche anderen Zentralbanken aufhören dieses System zu fluten – es sofort kollabieren wird.

Kein Rad wird sich mehr drehen, denn alles – wirklich alles – Wirtschaften und das Schicksal von Milliarden Menschen hängt allein an den Entscheidungen der Zentralbanken.

Da das Eintippen von imaginären Zahlen in einen Zentralbank-Computer, logischerweise aber gar nichts Reales produzieren kann, sondern nur eine Konkursverschleppung von dramatischem Ausmaß ist, wird der darauffolgende Kollaps dementsprechend gigantisch sein.

Ob es die gehirngewaschenen Umerzogenen waren, welche ohne den gesunden Menschenverstand einzuschalten, angepasst an hierarchischen Strukturen der Universitäten, dort alles schluckten, was ihnen von eingesetzten Professoren vorgesetzt wurde oder ob mehr Schaden, anrichtet wurde von den selbstsüchtigen und egoistischen Geschäftsmännern unserer Gesellschaft, das sei dahingestellt.

Die Erstgenannten wären jedoch nicht einmal dann in der Lage, das Eingetrichterte zu hinterfragen, wenn sie mit eigenen Augen das Ergebnis sehen würden.

Und der Typus “American businessman“ sähe in dem Wissen um die wirkliche Sachlage sowieso nur einen Nutzen, wenn es sich relativ schnell in seinem Portemonnaie bemerkbar machen würde. Die Geschäftswelt würde diesen Grundsatz in seinen Handlungen natürlich niemals vernachlässigen, darauf können Sie wetten.

Diskussionen mit diesem Typus Mensch wären eigentlich immer kurz zu halten, da wenn sie ehrlich gemeint wären, immer ohne Umwege mit der Frage enden würden:

„Reden wir nicht lange darum herum, was springt da heraus für mich?“

Dass, wenn das System implodiert auch der Typus des “American businessman“, welcher sich noch derzeit erhaben über dem Fußvolk sieht, in den Abgrund stürzt, da seine Wirtschaftsgrundlage auch nur die Millionen Werktätigen waren, wird noch verdrängt.

Und das Problem dieser Millionen wird sein, dass ehrliche Arbeit überhaupt nicht mehr ausreichen kann, um sich das Allernötigste zu kaufen. Die Tugenden Fleiß und Sparsamkeit werden dem Durchschnitt der Familien nicht einmal mehr annähernd helfen können, dem Schuldendruck und der kommenden Inflation entgegenzuhalten. Wie sich das auf die Gesamtpsyche einer Nation auswirken wird, ist klar: Am Ende stehen Zustände, die der Gesetzlosigkeit gleichkommen.

Wenn nur noch mit rigorosen Übervorteilen und Korruption – wie heute schon ersichtlich – weiterzukommen sein wird, dann wird sich das Sozialgefüge in kurzer Zeit dementsprechend darauf einrichten.

Denn wenn sich ein Großteil der Menschen fragen wird, ob es überhaupt noch Sinn macht zu arbeiten, wird genau das, was eigentlich Europa und auch hauptsächlich Deutschland früher einmal auszeichnete, nämlich der Wert der Arbeit als Bestandteil seines Lebens im Gegensatz zur Arbeitsethik in anderen Länder – speziell in den USA – vollständig verloren gehen.

In der rein materialistischen Weltauffassung ist nun auch nicht mehr die Tätigkeit an für sich und die Herstellung eines Produktes, mit welchem sich der Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer definieren und identifizieren kann, wichtig.

In den meisten Ländern ist Arbeit nicht ein großer Bestandteil des Ursprungs der Lebensauffassung, sondern um es etwas vereinfacht auszudrücken, es reduziert sich der ganze Lebenssinn mehr oder weniger wie in den USA auf die folgende Parole: “How much money do you make?“

Das uns übergestülpte amerikanische Wirtschaftssystem und dessen Konsumenten-Lebensweise, die ganze Hoheit der Primitivkultur, zeigt sich bei uns auch an den überall übernommenen Anglizismen im Schlepptau eines ungesunden dekadenten Luxus auf der einen und unglaublicher Armut auf der anderen Seite.

Die Vorboten der sozialen Verhältnisse der USA sind auch bei uns nicht mehr zu übersehen.

Dieses asoziale System produziert dort zum Beispiel den teuersten New York City Bagel für je 1,000 Dollar pro Stück oder den Douche Burger für nur 666Dollar, während nun zum Beispiel in Los Angeles 58000 Obdachlose leben, was eine Steigerung in einem Jahr von 23% bedeutet.

Quelle: 7)

https://financesonline.com/10-really-expensive-foods-infused-with-gold-luxurious-bacon-burgers-and-bagels/

Quelle: 8) http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-homeless-count-20170530-story.html

Und das wird – von der gigantischen Mehrheit stillschweigend hingenommen – unter der durchaus schwachsinnigen Annahme, dass dieser Überluxus langfristig durch Gelddrucken und nicht durch Arbeit ermöglicht werden könnte.

Da bislang immer noch nur Wenige verstanden haben, wie prekär die Situation wirklich ist, weil die gesamte Nachfrage nur noch mit Krediten aufrechterhalten wird und dass diese, wenn auch zugegeben schöne Illusion, wie jede Illusion zu einem Ende kommen muss.

Das Spiegelbild der Nachfrage – das Angebot – wird dann leider simultan zusammenbrechen.

Das sorgt dann dafür, dass es Hunderte von Millionen Arbeitslosen geben wird und diese auf Sozialtransfers von schon lange bankrotten Staaten anwiesen sein werden.

Dass das in seiner Konsequenz vielleicht schlimmer als ein Atomkrieg sein kann, ist durchaus möglich, entzieht sich aber unserem Vorstellungsvermögen.

Die Frage ist nun, wer konnte das der Menschheit antun ohne sich klar zu sein, dass er als Nutznießer auch mit das Zeitliche segnet, wenn das alles den Bach hinuntergeht?

Wer war dazu in der Lage, wer ist so gewissenlos und auch so dumm? Wer konnte glauben, dass alles, was menschlicher Genius über Jahrtausende aufgebaut hat, alles was die Kreativität von Völkern an Kultur geschaffen hat, durch ein idiotisches Zwangssystem ersetzt werden könnte?

Natürlich hatte es in der Weltgeschichte nie eine größere Machtkonzentration gegeben wie heute und durch die absolute Kontrolle der öffentlichen Meinung allerdings auch niemals eine Bevölkerung, die blinder in dem Abgrund zu stürzen droht.

Um es noch einmal bildlich darzustellen – ein Mann wie zum Beispiel Mario Draghi, italienischer Bankmanager und Wirtschaftswissenschaftler und seit dem 1. November 2011 Präsident der Europäischen Zentralbank, kann mit dem Zeigefinger in den Computer Zahlen tippen und damit ganze Völker versklaven.

Er kann ganze Nationen verschulden, er kann die Arbeit von Generationen seitens Hunderten Millionen Arbeitern, Ingenieuren und Intellektuellen mit der einfachen Eingabe in einen Computer der Zentralbank zunichtemachen.

Kann sich jemand diese Machtfülle vorstellen und auch wie das minutiös geplant wurde, um die größte Krise, die jemals auf die Menschheit zukam herauf zu beschwören?

Man betrachte den strategisch ausgeführten Wechsel von einer einigermaßen funktionierenden Selbstverantwortung in eine absolute Abhängigkeit von den Bankern.

Letztendlich wird es dann den Völkern natürlich so erklärt werden „mit der Selbstverantwortung hat das diesmal nicht so richtig geklappt“ und deshalb wird nun die absolute Versklavung in einem kommunistischen Polizeistaat folgen.

Die angebotene Lösung der Hochfinanz für das Problem wird dann der Kommunismus sein.

Also eine Welt ohne Grenzen, ohne Wurzeln, ohne Eigentum und noch geschlechtslos oder auf wie man auf Neudeutsch sagt “genderless“ und letztendlich ganz ohne nationale Kultur. Wollen Sie das?

Und nicht zu vergessen, die erste Regel des kommunistischen Manifestes von Marx und Engels wird die Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente zu Staatsausgaben sein – damit ist natürlich nicht deren Grundeigentum gemeint, sondern Ihres.

Man kann nur hoffen, es wäre alles nichts als ein gigantischer Alptraum.

Kommunismus hilft den Armen.

Die meisten Menschen dachten und denken heute wahrscheinlich immer noch, der Kommunismus sei eine Ideologie, welche den Arbeiter besserstellt und den Armen hilft und das war der erfolgreichste Schwindel der Weltgeschichte, welcher aber Millionen Menschen zur Mitarbeit und Verwirklichung des Kommunismus einspannte.

Das größte Monopol der Welt, die Geldschöpfung aus Nichts, wird nur noch durch den Kommunismus übertroffen, das heißt im Kommunismus wird alles Vermögen der Völker Staatsvermögen und wird hinter dem Namen „Staatsmacht“ versteckt.

Denn nun fragen Sie sich, wie die Dominanz der Staatsmacht weltweit in den letzten Jahren in allen Fragen der persönlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Belange exponentiell zugenommen hat.

Die Geldmacht muss im Kommunismus nicht umständlich, wie im plutokratischen, kleptokratischen oder kapitalistischen System über die Aufsichtsratssitzungen der Großindustrie entschieden, sondern durch den Druck der in ihrer Hand sich befindenden Firmenanleihen oder ihrem Aktienbesitz.

Die Hochfinanz hat nicht nur den Kommunismus erfunden. Sie hat ihn auch seit dem Jahre 1917 in der Sowjetunion kontrolliert. Sie hat auch China innerhalb von 25 Jahren mit Geld und Knowhow aus dem Westen aufgebaut.

Sie hätte dieses nicht getan, wenn sie nicht die vollständige Kontrolle darüber hätte.

Dass der Kommunismus gänzlich unfähig ist, eigenständig zu überleben und dass die Sowjetunion im sogenannten „Kalten Krieg“ trotz ihrer gigantischen Bodenschätze immer auf Geld-Transfers der westlichen Banker angewiesen war ist hier nach zu lesen.

Quelle 9)

http://www.goldseitenblog.com/matthias_lorch/index.php/2014/07/12/der-westen-gegen-den-osten-1

Um dieses zu bewerkstelligen, war in der Sowjetunion sowie in China und wie auch heute im Westen nötig, dass der Staatsapparat auch in die kleinste Entscheidung der Bürger eingreift und somit alles eben von der zentralen Führung und deren Finanzierung abhängig macht.

Wurde das Gesetz von Angebot und Nachfrage dann erst einmal so aus dem Gleichgewicht gebracht wie heute bei uns, so wird letztendlich nicht einmal durch die gigantischen Geldmassen die auf Pump geschaffene Nachfrage mehr aufrecht zu erhalten sein.

Eines ist klar, diese künstliche Nachfrage, genau wie die dadurch geschaffenen Überkapazitäten jeglicher Form, müssen einmal wieder auf das frühere Maß, welches das mit Arbeit erschaffene war, und so auf einen nachhaltigen Bedarf herunterschrumpfen.

Aber wie soll das gehen, da die Produktionskapazitäten mit einer gigantischen Schuldenlast beladen sind und die nun fehlende Nachfrage zu einer Systeminsolvenz führen wird?

7) China und “the New World Order”

Wir im Westen haben schon immer große Schwierigkeiten gehabt, diesen weit entfernten, kulturell ganz andersartigen Teil der Welt zu verstehen. Eine große Hilfe können da auch Bücher sein, die China vor der ganzen Entwicklung im 20. Jahrhundert beleuchten.

China vor Mao Zedong:

Eine hervorragendes Buch ist: “ The Problem Of China, Bertrand Russell, Juni 21, 1922. Dieses ist ein Auszug aus dem Buch:

“That is to say, American financiers and politicians were at one and the same time the heroes and villains of the piece; having co-operated in the creation of a dangerous situation, they came forward handsomely in the hour of trial with an offer to save China from themselves as it were, if the Chinese Government would only enter into relations with the consortium, and thus prepare the way for the eventual establishment of an American financial protectorate.”

“If this plan is put through, it will make the bankers of the consortium the virtual owners of China; and among these bankers, those of the United States are the only ones who are prepared to take full advantage of the situation.”

Quelle: The Problem Of China, Bertrand Russell June 21, 1922 – Page 172

Übersetzung:

„Das heißt, amerikanische Finanziers und Politiker waren gleichzeitig die Helden und Schurken dieses Stücks; zuerst haben sie schön zusammengearbeitet in der Schaffung der Gefahrensituation, um dann, als es ernst wurde, anzubieten, China so wie es war vor sich selbst zu retten, wenn die chinesische Regierung Beziehungen mit dem Konsortium einginge, um so den Weg für eine eventuelle spätere Errichtung eines amerikanischen Finanz–Protektorats vorzubereiten.

Wenn dieser Plan durchgeführt ist, werden die Banker des Konsortiums zu den virtuellen Besitzern von China und unter diesen Bankern werden die der Vereinigten Staaten die Einzigen sein, die vorbereitet sind den vollen Nutzen aus dieser Situation zu ziehen.

Quelle: 10) Quelle: The Problem Of China, Bertrand Russell June 21,1922-Seite 172

Oder hier das Geheimnis der Machtergreifung Mao Zedongs in China 1949 Revolution und Yale in China

In 1903, Yale Divinity School from the USA established a number of schools and hospitals throughout China that were collectively known as ‘Yale in China.’ It has since been shown that ‘Yale in China’ was an intelligence network whose purpose was to destroy the republican movement of Sun Yat-sen on behalf of the Anglo-American Establishment.

One of ‘Yale in China’s’ most important students was Mao Zedong.“

During World War II, ‘Yale in China’ was a primary instrument used by the U.S. Establishment and its Office of Strategic Services (OSS) to install the Maoists into power. ‘Yale in China’ was run by OSS operative Reuben Holden, the husband of Bush’s cousin, and also a member of Skull and Bones.

With the exception during the Carter administration, every U.S. Ambassador to Beijing, since Kissinger’s deal with Mao Zedong was a member of the Skulls and Bones.

Übersetzung:

1903 etablierte die Yale Divinity School aus den USA eine Anzahl von Schulen und Hospitälern in China, welche kollektiv als ‘Yale in China’ bekannt waren.

Seither hat sich gezeigt, dass ‘Yale in China. ’ ein Geheimdienstnetz war, welches zur Aufgabe hatte, die republikanische Bewegung von Sun Yat-sen im Auftrag des amerikanischen Establishments zu zerstören.

Einer der wichtigsten Schüler von ‘Yale in China. ’ war Mao Zedong.“

Während des zweiten Weltkrieges war ‘Yale in China’ das Hauptinstrument des Office of Strategic Services (OSS) (Vorläufer der CIA) um die Maoisten an die Macht zu bringen. ‘Yale in China’ wurde von Reuben Holden, dem Ehemann von Bushs Cousin, der auch ein Mitglied der Skull und Bones (= Studentenverbindung der Yale University) war, geleitet.

Mit Ausnahme während der Carter Administration war jeder Botschafter seit dem Handel Kissingers mit Mao Zedong ein Mitglied der Skull und Bones.

Quelle: 11) “The Political Doctrines of Sun Yat-sen” An Exposition of the Sun Min Chu Paul Myron Anthony Linebarger, Greenwood Press, Copyright 1937, The Johns Hopkins Press First Greenwood Reprinting 1973

Die chinesische Revolution und die kommunistische Partei Chinas

Wo die als „Befreiung“ deklarierten Kommunisten auftauchten, plünderten sie Dörfer und Städte, Millionen von Obdachlosen hinterlassend gingen Gehirnwäsche und Umerziehung einher.

Es geht um eine Tragödie, die sich zwischen 1958 -1962 in China abspielte, dem Hungertod von 36 Millionen Menschen – mehr als 450-mal so viel wie beim Abwurf der Atombombe 1945 in Nagasaki ums Leben kamen.

Quelle: 12) “The Tragedy of Liberation”: A History of the Chinese Revolution 1945-1957

Rockefeller und die neue Weltordnung:

Hier sein berühmtes Zitat, als er 1973 China bereiste:

“Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose.

The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.

David Rockefeller

Übersetzung:

„Was immer der Preis für die chinesische Revolution war, es ist offensichtlich erfolgreich gewesen und nicht nur im Produzieren effizienterer und hingebungsvollerer Verwaltung, sondern auch im Fördern höherer Moral und einer Zweckgemeinschaft.“

„Das soziale Experiment in China unter der Führerschaft des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten der menschlichen Geschichte.“

Im Klartext sagte Rockefeller eigentlich nur, dass das soziale Experiment für die Neue Weltordnung eines der wichtigsten und erfolgreichsten der Geschichte war.

Quelle: 13) http://www.azquotes.com/quote/679749

Mit anderen Worten, sagt Rockefeller nichts Anderes wie das: Wir lieben die Weltbevölkerung mit einer Arbeitseinstellung, wie zum Beispiel, der des hier beschriebenen 17-jährigen chinesischen Mädchens Yu.

„Sie musste sechs Tage die Woche 12-Stunden-Schichten schieben – und trotzdem noch Mahlzeiten ausfallen lassen. Als Lohn blieben ihr umgerechnet rund 160,00 Euro, worauf sie dem Druck nicht mehr standhielt und versuchte sich umzubringen. Nach diesem Versuch ist Yu nun von der Taille abwärts fortan gelähmt.

Quelle: 14) http://www.stern.de/wirtschaft/news/unmenschliche-arbeitsbedingungen-in-china-das-maedchen–das-sich-wegen-apple-umbringen-wollte-3368888.html

Der Aufbau von China durch die Hochfinanz

Lassen wir hier noch einmal Professor Sutton zu Wort kommen:

1984 American Secret Establishment 1984

“By about the year 2000 Communist China will be a “superpower” built by American technology and skill.” — Antony C. Sutton, American Secret Establishment published 1984

Übersetzung

„Im Jahr 2000 wird das kommunistische China eine Supermacht sein, errichtet aus amerikanischer Technologie und Fähigkeit.“

Quelle: Antony C. Sutton, American Secret Establishment published 1984

China heute

Wie das Handelsblatt über China berichtete – Kommunistisch war nur das Festhalten am Staatskapitalismus mit gewaltigen Konglomeraten im Besitz der Regierung und dass hier immer noch der Löwenanteil der größeren Betriebe im öffentlichen Besitz blieb.

Quelle 15) http://www.handelsblatt.com/politik/international/kommunismus-und-kapitalismus-bos-politisches-erbe-lebt-weiter/8683762.html

8) Es gab nie einen Kalten Krieg, sondern nur ein Politik- und Medientheater

Gary Allen hatte schon 1972 in seinem Buch “None Dare Call It Conspiracy“ beschrieben, wie während des sogenannten „Kalten Krieges“ die Hochfinanz die Sowjetunion finanzierte.

Hier einige Auszüge:

Bankers and Bolsheviks

The most important American of those „different personages“ who run the world from behind the scenes are the Rockefellers. The Rockefeller clan reportedly has worked with the Rothschilds and their agents since the 1880’s when the original John D. arranged to get a rebate on every barrel of oil he and his competitors shipped over Kuhn, Loeb & Co.-controlled Pennsylvania and Baltimore & Ohio railroads. It has been a profitable partnership ever since, although there appear to have been areas in which the two financial dynasties competed.

The involvement of the Rockefellers with their supposed blood enemies, the Communists, dates back to the Bolshevik Revolution. During the 1920’s Lenin established his New Economic Policy (the same name Mr. Nixon applied to his wage-price

The Federal Reserve- CFR insiders began pushing to open up Communist Russia to U. S. traders soon after the revolution. However, at that time public opinion ran so high against the Bolsheviks because of their barbarism that it was official U. S. government policy not to deal with the outlaw government. The U. S. did not officially recognize the Bolsheviks until 1933.

In the meantime, the Soviet economy was in a shambles and the people were starving to death. Communism would have collapsed had it not been aided by the Insiders. The Bolsheviks were originally saved from collapse by Herbert Hoover (CFR) who raised money to buy food, which was appropriated by Lenin and his gangsters. They used it as a tool to subdue starving peasants who had been resisting their newly imposed slave masters.

Quelle: 16) None Dare Call It Conspiracy (Englisch) Seite 50 – Gebundene Ausgabe – Juni 1972 von Gary Allen

Übersetzung:

Banker und Bolschewisten

Die bedeutendsten Amerikaner von den „verschiedenen Protagonisten“, welche die Welt hinter der Bühne regieren, sind die Rockefellers. Der Rockefeller-Klan hat wie verlautet mit den Rotschilds und deren Agenten seit den 1880-er Jahren zusammengearbeitet, als der ursprüngliche John D. einen Rabatt für jedes Fass Öl, welches er und seine Konkurrenten über die von Kuhn, Loeb & Co kontrollierten Pennsylvania und Baltimore & Ohio Eisenbahnlinien beförderte. Das war seitdem eine profitable Partnerschaft, obwohl es so erscheint, als ob es Gebiete gab, in welchen die Finanzdynastien konkurrierten.

Die Zusammenwirkung der Rockefellers mit ihren angenommenen Blutfeinden, den Kommunisten, begann mit der Bolschewistischen Revolution. Während der 1920-er Jahre etablierte Lenin seine Neue Wirtschaftspolitik (den gleichen Namen gab Mr. Nixon seinem Lohnpreis Kontrollpacket) wenn die vorgegebenen gehassten Kapitalisten wieder nach Russland eingeladen wurden.

Die Federal Reserve–CFR Eingeweihten begannen sofort nach der Revolution Russland für die USA–Händler zu öffnen. Wie auch immer, damals stieg die öffentliche Meinung gegen die Bolschewiken aufgrund ihrer Barbarei so an, dass es offizielle US- Politik war, nicht mit der gesetzlosen Regierung zu handeln. Die USA haben die Bolschewisten bis 1933 nicht offiziell anerkannt.

In der Zwischenzeit war die Sowjetwirtschaft in einem Durcheinander und die Bevölkerung verhungerte. Der Kommunismus wäre kollabiert, wenn die Insider ihm nicht geholfen hätten. Die Bolschewisten wurden ursprünglich von Herbert Hoover (CFR) vor dem Kollaps gerettet, als er Geld sammelte um Lebensmittel zu kaufen, welches von Lenin und seinen Gangstern beschlagnahmt wurde. Sie benutzten es als Werkzeug, um die hungernden Bauern zu bändigen, die den ihnen kürzlich auferlegten Sklaventreibern widerstanden.

Quelle: 16) None Dare Call It Conspiracy (Englisch) Seite 50 – Gebundene Ausgabe Juni 1972 von Gary Allen

9) So wie es den Kalten Krieg nie gegeben hat, gab es die Perestroika niemals

Der geplante Zusammenbruch der UDSSR war ein gigantisches Schauspiel um den schon unterwanderten Westen vollends in den Schlaf zu wiegen und das ganze Spektrum politisch zu unterwandern.

Glaubt jemand im Ernst, mit Sprechgesängen wie „Wir sind das Volk“ als politische Parole, die 1989/1990 in der DDR als Sprechchor gerufen wurden, ließ sich der größte Gewaltapparat, den die Welt jemals sah, gerade so zum Einstürzen bringen?

Der gleiche durchorgansierte Staat, welcher 60 Jahre lang jede Gegenwehr im Keim erstickte?

Die Niederschlagung mit Verhängung des Ausnahmezustandes und die standrechtliche Erschießung von Demonstranten im Jahre 1953 in der DDR sowie die Niederschlagung der ungarischen Revolution durch sowjetische Panzer im Herbst 1956 sollten eigentlich klarmachen, dass sollte dieses nicht gewollt gewesen sein, es auch ganz anders ausgegangen wäre.

Quelle: 17) Perestroika Deception https://archive.org/details/AnatoliyGolitsyn

Wie auch immer, der große Unterschied zwischen 1917 – also dem Zeitpunkt der russischen Revolution – und heute ist nur der, dass damals in weiten Teilen der Welt der Kommunismus noch nicht vorgedrungen war.

Heute haben wir tatsächlich weltweit ein kommunistisches System, das über die Zentralbanken und über die BIS (= Bank for International Settlements) die Zentralbank der Zentralbanken gesteuert wird.

Zugegeben der Name, „Kommunismus“ hat noch einen üblen Nachgeschmack für die ‚weltweite Zentralisation des Geldes und somit der Beherrschung allen Wirtschaftsgeschehens‘ und wird deshalb nicht gerne genannt. Stattdessen werden andere Namen und Beschreibungen erfunden.

10) Die Aufgabe des BIS

Diese wird – von ihr selbst – so beschrieben:

Promoting global monetary and financial stability through international cooperation.

Übersetzung:

Dem Gewährleisten von globaler monetärer und finanzieller Stabilität durch internationale Kooperation.

Oder die Beschreibung des Komitees:

The Committee on the Global Financial System is a central bank forum for the monitoring and examination of broad issues relating to financial markets and systems with a view to elaborating appropriate policy recommendations to support the central banks in the fulfilment of their responsibilities for monetary and financial stability.

Übersetzung:

Das Komitee für das globale Finanzsystem ist ein Zentralbank-Forum zur Überwachung und Überprüfung breiter Sachverhalte im Zusammenhang mit Finanzmärkten und Systemen in der Absicht, passende Politikempfehlungen sorgfältig auszuarbeiten, um die Zentralbanken in der Erfüllung ihrer Verantwortlichkeiten für die Geld- und Finanzstabilität zu unterstützen.

Promoting global monetary and financial stability through international cooperation Promoting global monetary and financial stability through international cooperation.

Was ist das für eine Angabe? Warum steht sie doppelt da? Gehört sie zum Text und muss sie auch übersetzt werden? Wenn ja, hier ist die Übersetzung:

Förderung der globalen Geld- und Finanzstabilität durch internationale Zusammenarbeit

Quelle: 18) https://www.bis.org/cgfs/mandate.htm

Versuchen wir das Ganze noch einmal auf verständlicherem Deutsch:

Das Komitee für das Ausrauben ganzer Volkswirtschaften, deren Aufgabe es ist, mit aus den Fingern gezogenem Kreditgeld lange genug einen Scheinwohlstand vorzutäuschen um die Massen solange hinzuhalten, damit die Deppen nicht bemerken, dass sie bereits komplett Pleite gemacht wurden und die Welt so vor vollendete Tatsachen gestellt wird.

Und das mit einem ständigen Blick und der passenden Ausarbeitung politischer Vorschläge, welche einer vernünftigen Gegenwehr gegen die Versklavung der Welt politisch sowie wirtschaftlich von vornherein ganz unmöglich macht.

Die Destabilisierung

Wir leben so bereits im absoluten Kommunismus und wer das nicht glaubt, der vergleiche das „Kommunistischen Manifest“ von Marx aus dem Jahre 1848 mit unseren tatsächlichen Verhältnissen.

Das nach der dort unter Punkt 5. angeführten Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol alle anderen Punkte des kommunistischen Manifests zwangsläufig nachfolgen müssen, sollte nunmehr durchsichtig sein.

Aber lassen wir hier zum Abschluss noch einen Fachmann für unser aufgezeigtes Problem zu Wort kommen:

“Die Menschen waren in der Politik stets die einfältigen Opfer von Betrug und Selbstbetrug, und sie werden es immer sein, solange sie nicht lernen, hinter allen möglichen moralischen, religiösen, politischen und sozialen Phrasen Erklärungen und Versprechungen die Interessen dieser oder jener Klassen zu suchen.”

Wladimir Iljitsch Lenin

Quelle: https://de.wikiquote.org/wiki/Lenin, Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus, 1913, Werke, Band 19, Dietz-Verlag, Berlin 1977, S. 3, 9.www.ml-werke.de

Auf jeden Fall ist nun die totale Destabilisierung der alten Ordnung im vollen Gange.

Ob – wie es Christine Lagarde vom IWF (Internationaler Währungsfonds) “global economic reset“ – oder von anderen „Neuer Multilateralismus“ genannt wird, ist vollkommen egal.

Dass das alte System schon seit langem sabotiert, dass China als neuer Wirt für die Hochfinanz ausgesucht wurde, dass Russland (entgegen der Propaganda) immer noch in der Hand der gleichen Geldmacht ist, sollte nun eigentlich transparent sein.

Quelle: 19 ) http://goldseitenblog.de/matthias-lorch/der-westen-gegen-den-osten/

Dass der letzte Wirt der Hochfinanz die USA – das sogenannte Flaggschiff des Kapitalismus – spirituell, wirtschaftlich und finanziell ausgedient hat, da die USA in diesen Bereichen total ausgeblutet sind, sollte auch augenfällig sein.

Dass die Gringos aber propagandistisch durch die Stimmung, welche die Medien generieren, sozusagen zum Abschuss freigegeben wurden, ist den meisten noch nicht klar.

Vergleichsweise war auch bis zum zweiten Burenkrieg in den Jahren 1899 bis 1902 das Britische Imperium unzweifelhaft der Souverän der Welt und löste in allen Führungspositionen, wirtschaftlich wie auch militärisch Bewunderung aus, obwohl die britischen rücksichtlosen Eroberungen eine schreckliche Blutspur auf der ganzen Welt hinterließen.

Hier ist auch nicht zu vergessen, dass Großbritannien schon zuvor in zwei Opiumkriegen den chinesischen Markt mit militärischer Gewalt geöffnet hatte und so viele Millionen Chinesen für die „britische“ East India Company in die Opium-Abhängigkeit trieb.

Auch der profitbringende Burenkrieg und die folgende Übernahme der Minenausbeutung brachten der Hochfinanz gigantische finanzielle Gewinne und wurde wiederum von deren willenlosen Söldnern – den Engländern – ausgeführt.

Der Stab zum Staffellauf in dieser Disziplin wurde dann aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts an die Amerikaner weitergegeben.

Ideologisch war es aber schon der Todesstoß für “The British Empire“, denn durch die Gräueltaten, welche sie den Burenfrauen und Kindern antaten, waren sie nun überall verhasst.

Quelle:20 ) http://www.namibiana.de/de/emily-hobhouse-burenkrieg-die-konzentrationslager-suedafrika-1899-1902-978-3-8382-0422-2.html

Der Untergang der Briten als Weltreich war so auch schon damals durch die Hochfinanz beschlossen, deren neues Hauptquartier nun die Wallstreet und Washington war

Schon 1936 war das Britische Weltreich überhaupt nicht mehr in der Lage eigenständig zu entscheiden. Das wurde offensichtlich, als der damalige Premierminister Stanley Baldwin verlauten ließ, dass die Flotte der damaligen größten Seemacht nicht mehr ausläuft, ohne zuerst die USA zu konsultieren.

Damit wurde der Welt schon unmissverständlich klargemacht, dass die englische Souveränität an Washington – oder besser eigentlich an New York – abgeben worden war.

Genau das Gleiche wurde zumindest ab dem zweiten Golfkrieg mit dem internationalen Ansehen der USA und somit der eigentlichen Verkörperung des Kapitalismus getan.

Die USA fielen von der höchsten Achtung der Welt in den 70er, 80er und 90 Jahren des letzten Jahrhunderts auf das Niveau eines Schurkenstaates und das war so exakt geplant.

Genauso wurden sie nämlich auch wirtschaftlich zerstört. Im Jahre 1970 waren die USA noch die größte Gläubigernation und nachdem Nixon das Goldfenster schloss, wurden sie heute zum größten Schuldner der Welt.

In den genannten Jahren wäre Kritik an den USA – am Epizentrum der Weltproleten – oder einer der von ihnen abhängigen Agenten in den öffentlichen Medien noch undenkbar – sozusagen „politisch inkorrekt“ gewesen.

Was sich heute – besonders durch die Wahl Trumps – sich ins Umgekehrte vollzog.

Immer noch meinen aber viele, das Medium der Hochfinanz sei weiterhin der US-Dollar und die USA wären das Zentrum der neuen Weltordnung.

Die gleichen ausgesuchten Protagonisten der Propagandamaschine machen nun den Menschen klar, dass die östlichen Nationen sich nur gegen den US-Imperialismus wehren würden.

Durch das ganze Medienspektakel sieht keiner mehr das Offensichtliche, denn wenn Henry Kissinger der östlichen oder westlichen „Elite“ befiehlt: „Hüpf!“, dann fragt diese nur noch: „Wie hoch?“

Die ständigen genauen Anweisungen beider Lager durch Mister “New World Order himself“ – Henry Kissinger persönlich – und das überschwängliche Lob, welche alle Beteiligten dann über ihn ausschütten, sollte das eigentlich erkenntlich machen.

Ja, natürlich scheint es allgemein schwierig, unter den Tonnen von Falschinformation in jeder Beziehung die Wahrheit heraus zu filtern – aber andererseits gibt es hier auch ein ganz einfaches Hausmittel.

Machen Sie es wie ein Arzt bei der Untersuchung: Der drückt dann dort, wo er die Krankheit vermutet. Das soll heißen: „Dort wo es weht tut, wird der Patient schreien.“ Ich hoffe, diese Analogie ist verständlich ausgedrückt.

Natürlich ist es schwer die einmal eingetrichterte „Wahrheit“ zu hinterfragen, denn eines muss man dem Räderwerk lassen – im Gehirn waschen macht ihm niemand etwas vor.

Wogegen man früher nämlich immer sagte, ein guter Lügner muss in 90 % der Fälle die Wahrheit sagen und in den verbleibenden 10 % kann er lügen, dass sich die Balken biegen. Das ist nun mehr nicht mehr nötig.

Bei dem hirntoten Publikum heutzutage reicht es vollständig aus, wenn der professionelle Lügner nur einmal oder ein anderes Mal etwas Wahres von sich gibt.

Die restliche Zeit genügt es, der Bedarfslenkung irgendwelche unzusammenhängende Bilder zu zeigen und mit ernster Miene waghalsige Theorien und haarsträubende Schauermärchen aufzutischen, welche sich allerdings maßgeschneidert wie ein Handschuh der Naivität der Bevölkerung anpasst. Das tonnenschwere Gewicht der Wiederholung und der Druck der öffentlichen Meinung tut dann das Übrige.

Ob es in unserer eigenen Geschichtsschreibung oder in der Zwangsakzeptanz der Kulturzerstörung durch den materialistischen Mammonismus war – die Vorgehensweise ist immer wie oben beschrieben. Wie schon gesagt, die Massenpsychologie wurde wissenschaftlich ausgelotet und feinjustiert.

Die USA zum Beispiel nutzte ihren gewaltigen Militär- und Geheimdienstapparat ein ganzes Jahrhundert dazu, ein auf Dollar basiertes Gewaltsystem durchzusetzen, bei dem unzählige Nationen auf der Strecke blieben. Diese Maschinerie nun als Ritter auf dem weißen Pferd darzustellen, sodass “the land of the free and the home of the brave“ und seine rückratlosen Stützräder das auch schlucken konnten – Hut ab!

Jaja – “the home of the brave“ – da sind dann wahrscheinlich die Helden gemeint, welche Frauen und Kinder aus 10000 Meter Höhe „in die Steinzeit zurück bomben.“

Wie es doch bei den Gringos die beliebte “catchphrase“ (Schlagwort) ausdrückt: “Bomb them back to the stone age.“

Denn wie in „Psychologie der Massen“ von Gustave Le Bon schon festgestellt wurde: Die Masse ist weder durch das Zusammenfügen von Beweisen, noch durch das Unterlegen von Fakten zu überzeugen.

Ein rationaler Diskurs ist mit der Majorität der Menschen sowieso gar nicht möglich.

Sie sind nur durch Bilder zu beeinflussen – und natürlich am besten, wenn diese im richtigen Moment mit theatralischer Klaviermusik unterlegt sind. Man spricht deshalb zu diesen Menschen nicht zum Gehirn, sondern zum Herz.

Sollte das Ganze dann aber noch durch eine anerkannte – wenn möglich ausgezeichnete Autorität beglaubigt werden – in den Fernseh-Dokumentationen oft „Experten“, „Augenzeugen“ oder auch Promis aus Funk, Fernsehen und Politik genannt, verbrieft werden, dann gibt’s für die Mehrzahl der Menschen natürlich keinen Grund mehr, das nun Bestätigte zu hinterfragen.

Auch nur so kann erklärt werden, dass eine Bevölkerung enthusiastisch dafür eintritt, Länder, welche die meisten weder geografisch bestimmen noch buchstabieren können, rechtswidrig zu bombardieren.

Dass in diesen Ländern den Ärmsten der Armen auch noch die miserable verbleibende Lebensgrundlage entzogen wird, kann so ohne ein Wimpernzucken akzeptiert werden.

Da kann man dann nur auf das spirituelle Konzept Karma zu hoffen, nach dem jede Handlung – physisch wie geistig – unweigerlich eine Folge hat und den Täter treffen wird.

Diese Folge muss natürlich nicht unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden, sondern sie kann sich möglicherweise erst in einem zukünftigen Leben manifestieren. Aber alles sieht danach aus, als ob es für uns noch in diesem Leben etwas zu büßen gibt.

Langfristig – also über Jahrhunderte gesehen – war Amerika zwar immer eine Kolonie Europas, aber die Amerikaner werden es wohl nicht verstehen, dass mit kulturbildender Kraft, welche von Europa ausging, nicht Maßlosigkeit und die stetige Erwerbssucht in den USA gemeint sein kann.

Dass nichtsdestoweniger mit dem Verschwinden dieser ursprünglich kulturbildenden Kraft des nun im Todeskampf liegenden Europas auch die letzte Stunde für deren Kolonien geschlagen hat, wird allgemein wenig verstanden.

Wie man immer sagt: „Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch etwas Gutes hat.“

Was dann in diesem Falle heißen soll, dass mit zunehmender Schwindsucht der wirtschaftlichen Kraft der USA hoffentlich auch deren Leitstern in Bezug auf die heutigen Wertmaßstäbe versinken wird.

Schopenhauer hat vor 200 Jahre schon die Amerikaner gebrandmarkt. Er schrieb Folgendes:

„Der eigentliche Charakter der Nordamerikaner ist Gemeinheit; sie zeigt sich an ihnen in allen Formen als moralische, Intellektuelle, ästhetische und gesellige Gemeinheit, und nicht bloß im Privatleben, sondern auch im öffentlichen. Sie verlässt den Yankee nicht, er stelle sich wie er will. Der Grund mag teils in der republikanischen Verfassung liegen, teils darin, dass ihre Abstammung zum Teil von einer Strafkolonie, zum Teil von Denen ist, die in Europa mancherlei zu fürchten hatten, — teils im Klima. (H. 385 fg.)

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), deutscher Philosoph

Quelle: 21) http://www.schopenhauers-kosmos.de/Amerika

Das Schlimme an dem auf uns übertragenen amerikanischen Pragmatismus ist der Glaube an freie Märkte und deshalb an die Möglichkeit (natürlich ohne große Anstrengung) sich vor dem Zivilisationszusammenbruch durch „individuelle Investmentideen“ schützen zu können.

Gerade das einprogrammierte Vorurteil, es würde gelingen sich selbst als Einzelner aus der Misere retten zu können, hat genau diese Chance drastisch reduziert.

Klar ist nun, es gibt verschiedene polarisierte soziale Klassen oder irgendwie eigennützige Ziele verfolgende Gruppen, welche versuchen sich auf eigene Faust herauswinden zu können.

Um zu wissen, dass diese Strategie nicht erfolgreich sein kann, braucht man aber keinen Taschenrechner und es ist genau das, was gewollt ist.

Und da die Mächtigen genau wissen, dass dieses Kalkül aussichtreich ist, wurde deren Strategie in der Massenviehzucht genau darauf angepasst.

Es ist nun einmal leichter, einige aus dem Viehbestand in die direkte Lohnabhängigkeit zur Elite zu bringen, als die Masse mit Gewalt zu regieren. Erstens ist es gut, um die Masse ruhig zu halten, da die sich immer der gegebenen Hierarchie unterordnet und zweitens, wenn das Vieh anfängt die verlogene Scheinheiligkeit des Systems zu durchschauen, wird es von Kollaborateuren sofort in die Schranken gewiesen.

So kommt es, dass durch die Hollywoodbildung der Masse diese solange hingehalten werden kann, dass sie im Ernst glauben, es wäre am Ende noch möglich “to outsmart“ (= überlisten) die Megabetrüger und ihre Assistenten.

Hat heute aber im Ernst jemand die Hoffnung, er könnte unter diesen Vorgaben in Märkten, welche nur als Theater aufgebaut sind, sich durch ein Investment der Versklavung entziehen, um dann später wie gewohnt weitermachen zu können?

In einer Welt, wo Denkmäler für Verbrecher gebaut werden und ein falsches Wort, bestenfalls der Untergang der Karriere bedeutet, glaubt da noch jemand an eine gerechte Lösung?

Glaubt jemand ernsthaft, dass es irgendwie erwünscht sei, dass die Bevölkerung ihr Vermögen retten kann, nachdem der Goldpreis seit 10 Jahren festgenagelt wurde und die Aktienmärkte von einem Zentralcomputer angesteuert werden?

Wenn, dann wäre das ungefähr so, wie wenn Richard Dreyfus in dem 1975 gedrehten Film den weißen Hai überreden wollte, sich doch demokratisch abwählen zu lassen.

Wie auch immer, so sollte man zumindest hoffen können, dass mit dem Begräbnis der US–Primitivkultur auch das bislang noch immer verbleibende Zentrum der Propagandamaschine – Hollywood – seinem verdienten Ende entgegengeht.

Aber ob nach dem Tod der Vorbildfunktion der USA mit dem Totalkollaps des Kapitalismus der allseits propagierte “American Way of Live“ einhergehen wird, bleibt abzuwarten.

Ob die von den Medien für den tätowierten Fernsehgucker geschaffenen Götzenbilder – also Harley Davidson und Ford Mustang – als höchste Lebensziele in einen tibetischen Buddhismus übergehen werden, ist zu bezweifeln.

Dass, übrigens der Name Mustang – englisch gesprochen “Maastäng“ für die einmotorigen Jagdflugzeuge der US Air Force stand, mit welchen diese mit Vorliebe unbewaffnete Bauern unseres eigenen Volkes im zweiten Weltkrieg auf dem Acker im Tiefflug massakrierten, ist den Proleten natürlich so unbekannt wie nebensächlich.

Und ob von der „Weltkulturelite“ mit ihrem neuen Wirt China in seiner Leitfunktion dann auch die Speisekarte umgestellt wird und das Essen von Hamburgern mit der „Delikatesse Hund“ ersetzt werden wird, das steht genauso in den Sternen.

Quelle: 22 ) http://www.tierheim-kronach.de/nachrichten/hunde-in-china-ein-bildbericht-ohne-worte/

Sieht man heute nun die entsetzliche Gleichschaltung der Menschen weltweit, welche sich zwar als individuelle Geschöpfe sehen, so muss man sich fragen, wie dies geschehen konnte.

Durch die Propagandamaschinerie haben heute alle die gleiche Meinung, denn alle wissen natürlich ganz genau, was ihnen gestattet wurde zu denken und was nicht.

Es scheint, dass die Möglichkeiten der Meinungsmacher wirklich keine Grenzen haben.

Natürlich – egal ob in Berlin, New-York oder Rom – alle haben komischerweise „den eigenen individuellen Geschmack“.

Nämlich den sich tätowieren zu lassen, die gleiche Musik zu hören, das gleiche Essen zu sich zu nehmen, sich gleich zu kleiden und die gleichen Idiotenfilme zu gucken.

Das Groteske daran ist aber, sie glauben noch, das wäre alles auf ihrem eigenen Mist gewachsen.

Andere wieder haben die Überzeugung verinnerlicht, dass die urdeutschen Tugenden wie Ordnungssinn und Fleiß mit Verantwortung für die Firma oder ihrem Arbeitgeber – dem Staat – bis zuletzt aufrechterhalten werden muss.

Sie werden deshalb, selbst wenn sie das Leben ihrer Volksgenossen zur Hölle machen sollten, an ihrer Bereitschaft zur Pflichterfüllung festhalten und das, wenn es sein muss, bis zur bitteren Neige.

Sie stecken schon so tief im Hamsterrad, welches sich allerdings immer schneller dreht, dass zu allerletzt auch noch ihre psychische oder physische Gesundheit auf der Strecke bleiben wird.

Da kann man dann nur noch unserem Dichterfürst beipflichten und hiermit wird ausnahmsweise einmal nicht – Robert Geissen – gemeint.

„Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.“

Johann Wolfgang von Goethe

Quelle 23): Johann Wolfgang von Goethe#Die Wahlverwandtschaften (1809), Hamburger Ausgabe, Bd 6 (Romane und Novellen I), dtv Verlag, München, 1982, S. 397 (II,5), https://de.wikiquote.org/wiki/Sklaverei

Matthias Lorch

Quelle: 17) https://www.bis.org/cgfs/mandate.htm

