GoldseitenBlog.de

Die Aktienmärkte sowie die Märkte für Schuldverschreibungen wurden schon immer ausschließlich von Profiteuren und Nutznießern der Papiergeldfabrikanten favorisiert und verbreitet.

Die Spekulanten waren es, die davon profitierten. Wenn uns heute erzählt wird, dass diese „Errungenschaften“ aus der modernen Wirtschaft nicht mehr wegzudenken sind, dann nur deshalb, um damit weiterhin die Nationen auszurauben.

Die Frage lautet: Bedeutet denn moderne Wirtschaft nichts anderes als das Anhäufen von imaginären Schulden, die niemals zurückbezahlt werden können, also Phantomschulden?

Es liegt auf der Hand, dass diese Märkte das System lieben, sichern sie dem „freien Markt“ doch eine – immer durch neues erfundenes Kreditgeld – Quelle des Nachschubs und in Papiergeld gemessene Wertvermehrung.

Das unproduktive, durch die Zentralbanken erfundene, sowie durch sogenanntes „fractional banking“ vervielfachte Papiergeld konnte sich dadurch an den produktiv geschaffenen Gütern bedienen.

Der Markt hat damit dann die gute, fleißige Arbeit des Unternehmers sowie der Arbeiter, welche sich mit dem von ihnen hergestellten Produkt identifizierten und stolz auf dessen Herstellung waren, in die Hände der kalten Profitgier getrieben. Welches der eigentliche Zweck dieser ganzen Erfindung war.

Nur die Erfindung ist zwischenzeitlich noch weiter pervertiert worden, und zwar durch die Erfindung der Derivate. Welche immer als sehr komplizierte und komplexe Investmentprodukte bezeichnet werden, aber in Wahrheit nichts anderes als Pferdewetten sind.

Mit dem Unterschied, dass derjenige, der hierbei die Wette aufgibt, nicht einmal den Einsatz bringen muss, sondern diesen noch mit einem Hebel finanzieren kann. Da die Derivate weder beaufsichtigt oder überwacht werden sind sie die vollkommene Selbstbedienung der Spekulanten. Kredittechnisch bildet die eine Wette die Sicherheit für eine Andere, und jeder Zahlungsausfall ist mit noch weiter ausufernden sogenannten „credit swaps“ unterlegt.

Man kann also sagen, dass Derivate das wirkliche Instrument zum risikolosen Bereichern ist, weil keine der Wetten jemals durchschlägt ins eigene Risiko, sondern jeweils nur in eine andere „Luftgeldabsicherung“.

Aus diesem Grunde sind die Derivate auch exponentiell gewachsen und haben den Abrechungstag immer weiter nach hinten verschoben.

Folgende Aufstellung zeigt die Größenordnung der weltweiten Vermögenswerte im Gegensatz zu den Derivaten.

Das jährliche weltweite Bruttosozialprodukt ist

(alle Transaktionen in Dollar ausgedrückt)

……………………………..ca. 60 Billionen

Gold und Silber

………………………………ca. 3 Billionen

Papiergeld weltweit

………………………………ca. 4 Billionen

Schuldverschreibungen der Regierungen

………………………………ca. 65 Billionen

(obwohl diese Schulden sind, gelten sie als Vermögenswerte)

Schuldverschreibungen der Städte, der Firmen und aller Aktien

………………………………ca. 100 Billionen

Private Firmen, Wohnungen und Firmenimmobilien, nicht monetäre Rohstoffe …………………..ca. 125 Billionen

———————————————

Gesamtvermögenswerte weltweit

………………………………ca. 357 Billionen

Unkontrollierte Derivate

………………………………ca. 800 Billionen

Angegebene Derivate

………………………………ca. 683 Billionen

Nicht zurückgelegte Zahlungsverpflichtungen der Regierungen

………………………………ca. 250 Billionen

———————————————-

Gesamtderivate

………………………………ca. 1600 Billionen

Anhand dieser Aufstellung und der Gegenüberstellung von 357 Billionen an Vermögenswerten und 1600 Billionen an Wetten auf die selbigen, kann man allein schon das Betrugspotential der sogenannten „freien Märkte“ erkennen.

Dies alles wäre schon lange kollabiert, wenn es kollabieren könnte.

Ist jedoch keinerlei Wert vorhanden, kann auch kein Wert verloren gehen. Die Märkte sind eine Illusion, welche aber immer mehr die Diskrepanz zur wirklichen Wirtschaft offenlegt.

Wie auch immer, abgesehen von den beruflichen Investmentbankern und Analysten, haben „diese Märkte“ auch ganze Berufszeige von kleineren Profiteuren und Spekulanten des Systems kreiert. Es gibt dann auch für diese verschiedene Möglichkeiten, um mit diesen Geld zu verdienen.

Da gibt es dann die sogenannten „Chart-Techniker“, die aus jedem Chart die zukünftige Bewegung heraussuchen wollen.

Dieser ist vergleichbar mit demjenigen, der in den Wolken irgendwelche Muster und Bilder sieht und nicht versteht, dass dieses nur seiner Phantasie entsprungen ist. Obwohl es doch offensichtlich für jeden erkennbar ist, dass die Märkte und auch speziell die Edelmetallmärkte manipuliert sind.

Dann gibt es die sogenannten „Fundamental Trader“, die in einer verlogenen Nachrichtenwelt aus Politik und Wirtschaft die passenden Wahrheiten herausziehen bis sie schließlich in ihr Konzept passen.

Dann gibt’s noch die „langfristigen Anleger“, die immer dann langfristig denken, nachdem sie die Hälfte schon verloren haben.

Man kann mehr oder weniger diese vergleichen mit jenen, die alle vier Jahre zur Bundestagswahl gehen und der Auffassung sind, sie könnten da wirklich jemanden wählen.

Dazu hätten wir noch ein Kommentar von Arthur Schopenhauer, dem wohl größten deutschen Denker:

„Ein Dummer sieht nicht den Zusammenhang der Naturerscheinungen ein,wo sie sich selbst überlassen sind, noch wo sie absichtlich gelenkt, das heißt zu Maschinen dienstbar gemacht sind: Dieser halb glaubt er gerne an Zauberei und Wunder.

Ein Dummer merkt nicht, dass verschiedene Personen unabhängig voneinander,in der That aber in verabredetem Zusammenhang handeln:er läst sich daher leicht mystifizieren und intrieguieren: er merkt nicht die verheimlichten Urtheile usw.“

– Arthur Schopenhauer (1788-1860), deutscher Philosoph

Alle Profiteure und Spekulanten sollten sich einmal fragen, welches der eigentliche Treibgrund, der erste falsche Schritt dieser Fehlentwicklung eigentlich ist. Es ist das aufgeblasene Schuldgeldsystem. Nichts anderes.

Lügen in der Berichterstattung.

Meines Erachtens gehört schon einen gewisse Dummheit dazu, daran zu glauben, dass der Markt sowie die Nachrichten im Ganzen, aus irgendetwas anderem als Lügen bestehen.

Die Nachrichten sind nur noch „show business“, – die Grenzen zwischen Phantasieentertainment und Nachrichten wurden nicht etwa verwässert, sie wurden schon lange gänzlich entfernt.

Aber wer soll denn die ganzen Lügen noch schlucken? Naja, höchstens man glaubt den öffentlichen Nachrichten noch folgender Meldung der BBC vom 26. Februar 2002.

US closes ‚disinformation‘ unit

Übersetzung

US schließt „Desinformation“ Einheit

Welches natürlich nur bedeuten kann, dass seit 2002 das amerikanische Verteidigungsministerium das Lügen aufgegeben hat.

Quellennachweis 1 BBC- Tuesday, 26 February, 2002, 23:20 GMThttp://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1843201.stm

“Plunge Protection Team” (Working Group on Financial Markets)

In Wirklichkeit gibt es nämlich überhaupt keinen Aktienmarkt und auch keinen Anleihemarkt, es gibt auch keinen Rohstoffmarkt, Goldmarkt oder Silbermarkt. Es gab immer nur ein Vehikel, das getarnt ist als Markt, um die Menschheit auszunehmen.

Das war schon immer so, und das Eingeständnis dieser Tatsache kann man sogar nachlesen.

Schon vor über zehn Jahren hat die Bush-Administration öffentlich zugegeben, dass es ein „Plunge Protection Team“ (Working Group on Financial Markets Executive Order 12631) gibt.

Quellennachweis 2 : http://en.wikipedia.org/wiki/Working_Group_on_Financial_Markets

Dieses Team, das aus Großbanken und dem amerikanischen Schatzministerium besteht, greift immer stützend ein, wenn die Märkte abkacheln.

Das bedeutet dann natürlich bei „Definition“, dass es überhaupt keinen Markt gibt.

Denn ein Markt, in den eingegriffen werden kann, ist logischerweise kein Markt und fällt deshalb auch direkt unter das von den Manipulatoren selbst aufgestellten Strafgesetzes.

Eine Definition der Marktmanipulation findet sich in § 20a WpHG, danach ist als Marktmanipulation in Abs. 1 verboten:

„ … unrichtige oder irreführende Angaben über Umstände zu machen, die für die Bewertung eines Finanzinstruments erheblich sind…“

„Geschäfte vorzunehmen oder Kauf- oder Verkaufsaufträge zu erteilen, die geeignet sind, falsche oder irreführende Signale für das Angebot, die Nachfrage oder den Börsen- oder Marktpreis von Finanzinstrumenten zu geben oder ein künstliches Preisniveau herbeizuführen“ oder

„ … sonstige Täuschungshandlungen vorzunehmen, die geeignet sind, auf den inländischen Börsen- oder Marktpreis eines Finanzinstruments einzuwirken.“

All diese „Täuschungshandlungen“ sind also staatlich verordnet, und man muss kein Wissenschaftler sein, um zu sehen, dass wir es hier mit kriminellen Elementen zu tun haben, die ihre eigenen Regeln brechen.“

Der Fehlschluss oder Trugschluss der Markteilnehmer ist also dieser, dass sie glauben, sich in irgendwelchen fairen oder zumindest logisch gesetzmäßigen Marktmechanismen folgenden Märkten zu bewegen, was natürlich nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte.

Da sagen dann einige: „Ja, aber der Ölmarkt oder die ‚Commoditie’-Märkte, – die folgen doch Angebot und Nachfrage.“ Wie denn? All dieses ist durch die mit „Fiat money“ aufgeblasenen Spekulations-Märkte möglich.

Sogar ohne Eingriffe von außen ist eine richtige Preisfindungsmethohe dann überhaupt nicht möglich, wenn Millionen in eine Assetklasse wandern können, nur um den Preis hochzutreiben.

Das Dumme daran ist, dass es so viele Kaffeesatzleser gibt, wie zum Beispiel Analysten, Aktienkommentatoren, Investmentbankers , Berichterstatter, die immer noch nicht verstehen wie sie abgekocht wurden, oder es verstehen und sich die Taschen dabei füllen.

Mit den Praktiken der Geldverleiher, die diese Manipulation im Großen machen, lassen sich deren folgenden Methoden allerdings sozusagen noch als Kleinbetrügereien bezeichnen. Und deren Methoden sind dann auch hauptsächlich diese:

Aktienspam Unter Aktienspam versteht man den massenhaften Versand von E-Mails (Spam) mit Werbung für eine Aktie, um deren Kurs in die Höhe zu treiben.

Scalping Unter Scalping (englisch to scalp: „skalpieren, das Fell über die Ohren ziehen“) versteht man das Vorgehen mancher Fondsmanager, Herausgeber von Börsenbriefen, Wirtschaftsjournalisten und anderer umgangssprachlich bisweilen „Börsengurus“ genannter Personen, zu einem günstigen Kurs marktenge Aktien meist kleiner Unternehmen zu kaufen und anschließend gezielt positive Meldungen über das Wertpapier zu verbreiten und es in der Öffentlichkeit zum Kauf zu empfehlen.

Cornering Cornering bedeutet einen möglichst restlosen Aufkauf von Warengruppen oder Aktiengattungen, um den Preis zu bestimmen und diese den Markt leer kaufen.

Die halbe Wahrheit ist die beste Lüge

Die Volkswirtschaftler oder

Betriebswirtschaftler, die mit ihren Theorien außen vor lassen, dass es da eine Macht gibt, die Kredite vergibt, so lange und so viele sie möchte, ohne auf Rückzahlungen derselben Wert legen zu müssen, sind entweder dumm oder Betrüger.

Es wurden somit Legionen von sogenannten Experten herangezogen, die sich doch tatsächlich als Investmentbanker oder Fondmanager den Leuten erzählen, „all das habe ein System“.

Man wollte diesen Experten am liebsten zurufen „es gibt keine Märkte nur Betrug“, und ihr seid in eurer Gier nur Handlanger, um die Welt vollends den Abgrund herunter zu schieben. Aber da es allen nur um die eigene Karriere geht, wäre das, als wie man auf eine heiße Herdplatte spuckt.

Denn sie haben für sich ja bislang alles gut gemacht, ja, sie sind ja auf der gigantischen Welle von Luftgeld gesurft und vergöttern dann Menschen wie zum Beispiel „Warren Buffet“, – die Gallionsfigur des „American way of life“.

Der „American way of life“ bedeutet eigentlich, sich gegenseitig überteuerte Häuser und Aktien und sonstige Schuldpapiere anzudrehen, die Fabriken nach Fernost zu verlegen und sich dabei an dem sogenannten „Amerikanismus“ zu laben.

Die Ansammlung von Reichtümern wird als die besondere Gnade Gottes unumschränkt anerkannt. Hemmungsloses Erwerbsstreben ist der ganze Inhalt des Daseins, Zeit ist Geld. Alles, was nicht messbar oder zu kaufen ist, bleibt somit wertlos.

„Make Money“, die glatte oberflächliche Zivilisation, der nur vom technischen aufgefasste Zeitgeist, spiegelt sich in den seelenlosen Gebäuden gekoppelt mit „Manifest Destiny“ wieder.

Unter „Manifest Destiny“ („offensichtliche Bestimmung“) versteht man eine amerikanische Doktrin des 19. Jahrhunderts. Sie besagt, dass die USA einen göttlichen Auftrag zur Expansion hätten.)

Die Helden dieser Zeit, die Milliardäre jedenfalls sind die Vorbilder für diejenigen, denen eben genau dieses System jegliche zukünftige Überlebensmöglichkeit nahm.

Welch ein trauriger Witz der Weltgeschichte.

In diesem Zusammenhang gibt es noch einen You Tube Kommentar über Warren Buffet:

“The odds were 50 to 1 against me being born in the United States. That’s a terrible set of odds to face. And then I was dropped down here. And If I’d been dropped down in Peru or some place or in China I wouldn’t have had a chance. So, Society is what does it for you and in my view it should go back to society …” Warren Buffet

Kommentar aus You Tube – “Truly a great man”

Übersetzung:

Die Chancen waren von 50 zu 1 gegen mich in den Vereinigten Staaten geboren zu werden. Das ist ein schlimmes Chancenverhältnis. Und dann wurde ich hier unten geboren. Wäre ich in Peru oder einem anderen Ort oder in China geboren worden, ich hätte keine Chance gehabt. So, was die Gesellschaft für dich tat, bedeutet aus meiner Sicht, das solltest du der Gesellschaft wieder zurückgeben. Warren Buffet

Kommentar aus You Tube – Ein wirklich großer Mann

So, was war denn die große Leistung von Buffet? Hat er etwas erfunden, oder war er für die Allgemeinheit tätig? Was hat er gemacht, außer in einer Zeit außergewöhnlichem Irrationalität durch das Medium von explodierendem Zentralbankgeld sich die Taschen vollzustopfen mit Milliarden, die eigentlich kein Mensch braucht?

Währenddessen aber dem kleinen Mann vorzumachen er, Buffet wäre ein konservativer Investor und diesen dazu verleiten ihm nachzuäffen und am Höhepunkt der Manipulation sein sauer Erarbeitetes, in den Hals der Betrüger zu schmeißen, ja das war schon eine beträchtliche Leistung.

Kein Wunder dass er hauptsächlich in den USA und dann auch im ganzen materialistischen Westen als „Superhero“ gefeiert wird.

Deshalb sagt man ja auch „Die dümmsten Ferkel winken ihrem Schlächter noch zu.“

Was ist denn aus den USA geworden während der Karriere von Buffet, 100 Millionen Amerikaner sind nunmehr unter der Armutsgrenze, viele Millionen bekommen Essensmarken, es herrscht eine explodierende Gewalt und eine nach Fernost verlagerte Produktion, der Dollar steht vor dem Kollaps, ein ganzes Land ist auf dem Weg in den Bürgerkrieg und bestreitet derweil ständig neue Kriege gegen unschuldige Völker, das sind die Aussichten und das kommt vom „Anbeten falscher Götter“.

Danke Warren, ein wirklich großer Mann.

„Dem Pöbel imponiert halt nichts mehr als der Mammon.“

Arthur Schopenhauer

Dies alles ist nur symptomatisch für eine Welt, die dem Materialismus hörig ist und den Idealismus verdrängt hat.

Ich meine hier nicht den Idealismus im Sinne von Immanuel Kant, den eigentlichen Begründer des philosophischen Idealismus, sondern im Sinne einer idealen Weltanschauung. Sei es Religion oder Philosophie, sei es Patriotismus oder das Einstehen für generelle Wahrheiten, überhaupt alle geistigen Betätigungen die nicht materialistischen, egoistischen Zielen unterworfen sind.



Materialismus und Krieg

Wenn’s um Geld geht, gibt’s nur ein Schlagwort: „Mehr!“

André Kostolany

Wer hat uns nur dazu gebracht, dass wir nur diejenigen vergöttern, die eine 100 Meter Yacht haben, wenn das wichtigste Persönlichkeitsmerkmal der Bekanntheitsgrad durch den Idiotenkasten, und das beneidenswerteste und Anbetens werteste die Brieftasche ist?

Muss sich da wirklich jemand wundern, wo wir stehen? Ist das denn nicht „the real american way of live“ und uns Deutschen eigentlich fremd und nur von außen aufgestülpt worden?

Und vor allem: Was ist der Preis dafür? Dass der Zweck dann die Mittel heiligt. Es ist kein Zufall, dass genau diese Entwicklung von Schopenhauer „Bestialismus“ genannt wurde.

Die wachsende Orientierungslosigkeit der Menschheit wirkt sich derweil nicht nur in den Handlungen der Individuen, sondern auch in den Machenschaften und Manövern ganzer Völker aus.

Dort kann man einen gesteigerten Egoismus und die Abkehr jeglicher moralischer Verantwortung beobachten. Da um die niederen und nur materiellen Wünschen der Masse zu erfüllen alle höheren Werte von den Machthabenden, dem reinen Egoismus und der reinen Genusssucht geopfert werden, kann nur Niedertracht und Selbstbereicherung das Maxim werden und dieses so lange bis das ganze System kollabiert.

Kollabiert dann letztendlich das Finanzsystem, das nur durch imaginären, also künstlichen Wohlstand die eigentliche und ausschließliche Basis für ein erträgliches Miteinander war, dann wird, da kein anderer Halt im Form von gemeinschaftlichen oder moralistischen Triebfedern vorhanden, das Ganze in Anarchie enden.

Was auch so geplant war, und der darauffolgenden Polizeistaat wird ein vollkommener werden.

Was der zunächst nach außen gerichtete, egoistische Materialismus angerichtet hatte ist an der folgenden Aufzählung verdeutlicht:

Die USA zum Beispiel haben seit dem zweiten Weltkrieg folgende 23 Länder bombardiert.

Unter anderem.. China 1945-46, Korea 1950-53, China 1950-53, Guatemala 1954, Indonesia 1958, Cuba 1959-60, Guatemala 1960, Congo 1964, Peru 1965, Laos 1964-73, Vietnam 1961-73, Cambodia 1969-70, Guatemala 1967-69, Grenada 1983, Lebanon 1984, Libya 1986, El Salvador 1980s, Nicaragua 1980s, Panama 1989, Iraq 1991-1999, Sudan 1998, Afghanistan 1998, and Yugoslavia 1999 und soweiter und sofort.

Dass sich solch ein System in gegebener Zeit gegen sich selbst und gegen die eigenen Bewohner richten wird, ist selbstevident und nur durch extreme Gehirnwäsche und Verdummung der Einwohner zu verdecken.

Was uns zur Frage kommen lässt, wo wir doch wirklich stehen? Na, ja, es gibt immer noch genug, die glauben, all dieses wird so überleben, genauer gesagt, der Westen lebt weiterhin von Gelddrucken, Staatsinterventionen und Sozialsubventionen.

Wer den Medien die Inflationszahlen, Wachstumszahlen und viele andere Dinge immer noch abkauft, wer weiterhin die Nachrichten nicht nur zur Belustigung, sondern als wirkliche Informationsquelle nutzt, wer immer noch glaubt, er kann „outsmart“ (in der Schläue übertreffen) diejenigen, die dieses alles managen, für den hätten wir noch einen schönen Metallturm in Paris in unserem Immobilienangebot.

Ein spanische Sprichwort drückt es ganz gut aus

“El que roba un ladrón cien ano de perdon.”

Übersetzung:

Derjenige, welcher den Dieb bestiehlt, bekommt 100 Jahre Vergebung.

Was letztlich bedeutet, dass derjenige, der sich gerne reichspekuliert, also ohne Arbeit reich werden will, also sozusagen die Anderen arbeiten lassen möchte und selbst nur schlauer sein will, sich nicht beklagen muss, wenn er ausgenommen wird.

Denn mit ihm wird eigentlich nur gemacht, was er mit den Anderen machen wollte.

Das Gleiche gilt auch für den, der damit einverstanden ist, die Augen vor den Vergewaltigungen und Kriege gegen andere Völker zu verschließen, damit er weiterhin billig konsumieren kann.

Ja, aber ich weiß schon, – unsere moderne Wirtschaft läuft anders, heutzutage können sich alle reichspekulieren, und wir lassen einfach die Chinesen arbeiten.

Die Hunderte amerikanischen und europäischen Milliardäre haben die Weltwirtschaft, zusammen mit den Politikern und Ökonomen ja ganz schön geschaukelt verschaukelt.

Sie haben ihre Volkswirtschaften reichgedruckt bzw. passender „in Schulden gestürzt“ und derweil die produktive Kapazitäten nach Fernost verlagert. Die Produktion in Deutschland konzentrierte sich auf High End Luxusartikel die nur, „mit aus nichts geschaffenen Luftgeld“ bezahlt werden können.

Das man im ganzen Okzident derweil kein Paar Schuhe oder sonstige Dinge fürs tägliche Leben herstellt und stattdessen aber ganze Legionen fürs tägliche Fernsehschauen bezahlt werden, wird jedenfalls kommentarlos hingenommen.

Dann gibt’s noch die Spezialisten wie der Rat der Wirtschaftsweisen mit ihrem lächerlichen Schwachsinn zum Beispiel vom Jahr 2007 die Expertise „Staatsverschuldung wirksam begrenzen“. Welch ein Witz.

Oder noch besser ist der „Artikel zum Schuldentilgungsakt“

Dazu wiederum ein Zitat von Schopenhauer:

„Alle Formen nimmt die Geistlosigkeit an, um sich dahinter zu verstecken: sie verhüllt sich in Schwulst, in Bombast, in den Ton der Überlegenheit und Vornehmigkeit und in hundert andere Formen.“

Artur Schopenhauer

Die Frage ist doch: Warum sagte uns Prof. Peter Bofinger nicht um was es wirklich geht?

Alle Größen der Economy, angefangen von Karl Marx über John Maynard Keynes , F. A. Hayek, Milton Friedman usw. haben niemals erwähnt, dass den Staaten verboten wurde „Kredit zu vergeben, sondern diese sich nur bei ihren Zentralbanken verschulden dürfen…“ und dass eben diese private Kartelle sind.

Und wie ist das alles mit Ihrem Demokratieverständnis zu vereinbaren Herr Bofinger? Schauen sie sich bitte doch mal um, wo die Welt heute steht, das haben wir auch und gerade Leuten wie ihnen zu verdanken.

Ja, ja Job ist Job, das wissen wir auch.

Derweil versuchen die Kräfte dahinter den unausweichlichen Kollaps noch ein paar Jahre, vielleicht auch nur Monate durch Geldkreierung aus dünner Luft hinauszuschieben.

Es ist nicht nur, dass Firmen wie der Hypothekenfinanzier Fannie Mae und General Motors durch Direktübernahme der Regierung dadurch am Leben gehalten werden.

Das ganze System hängt daran, dass immer schneller die Illusionsbillionen in eben dieses hineingeschoben werden. Die Zentralbanken versuchen die Pyramide die abgebaut werden muss, immer höher zu bauen. Aber keine Sorgen, die wissen schon was sie tun.

Aber Russland und China wissen auch genau, dass der Westen wirtschaftlich, kulturell, spirituell und finanziell aus dem letzten Loch pfeift.

Ja, so sieht’s aus, leider.

Matthias Lorch

Quellennachweis 1 BBC – Tuesday, 26 February, 2002, 23:20 GMThttp://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1843201.stm

Quellennachweis 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Working_Group_on_Financial_Markets