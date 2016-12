GoldseitenBlog.de

Aus gegebenem Anlass ein wichtiges Update zum heutigen Artikel „Fog-News der Deutschen Bundesbank“: Seit vielen Jahren vermutete ich –ohne es belegen zu können–, dass die Deutsche Bundesbank nur deswegen ein absurdes Staatsgeheimnis aus den aus den USA heimgeholten Goldbarren macht, weil diese seit den 1960er Jahren niemals physisch existiert hatten und lediglich GoldFORDERUNGEN waren! Beweisen konnten wir es nie; die Fed behauptete stets etwas anderes – doch das Verhalten von Fed und Bundesbank war hochverdächtig: Niemals gab es Fotobelege der Originalbarren aus den 1950ern und 1960er Jahren. Und niemals wurde das angebliche und ohnehin völlig unerklärliche Ein- und Umschmelzen der Originalbarren auf Video dokumentiert. In einem Interview gab ich 2016 einmal mehr zu Protokoll:

„Boehringer: Ich vermute persönlich schon lange, dass uns die Barren in den 1950er und 60er Jahren nicht physisch zugegangen sind, sondern … in New York nur als Buchgold-Forderungen gutgeschrieben wurden. Erst jetzt im Zuge der Heimholungen wird es vielleicht wirklich langsam peu à peu physisch zu uns expediert.“

So weit, so „verschwörungstheoretisch“. Und was geschieht nun just HEUTE: In einer Agenturmeldung der dpa, diktiert natürlich wie immer von der Deutschen Bundesbank, steht es schwarz auf weiß:

„… in den 1950er und 1960er Jahren wuchs der deutsche Goldschatz rasant. Denn die Wirtschaftswunderjahre brachten der Bundesrepublik dank des Exports viele Dollar ein, die bei der US-Zentralbank gegen Goldforderungen eingetauscht werden konnten.“

Gegen „GoldFORDERUNGEN“ also! Nicht etwa gegen „[physisches] GOLD“!

=> DAS ist die Wahrheit zum Gold der Bundesbank in den USA von 1951 bis heute. Erst die allmähliche und unendlich zäh durch uns erzwungene Heimholung forcierte die um Jahrzehnte verspätete Umwandlung dieser GoldFORDERUNGEN in physische Goldbarren! Die Forderungen konnten bzw. KÖNNTEN per elektronischem Transfer von New York nach Europa (Basel, Zürich oder London) expediert werden. Alle von der Bundesbank behaupteten „Transport- und Sicherheitsprobleme“ beim physischen transatlantischen Transport und bei der angeblichen Umschmelzung waren reine Schutzbehauptungen! Erst in Europa wurde seit 2013 dann aus den eingegangenen Gutschriften der Fed der physische Einkauf gussfrischer neuer Barren veranlasst, welche nun hoffentlich unkompromittiert in Frankfurt lagern.

Eine weitere bisherige Verschwörungstheorie wurde damit heute via dpa und in der üblichen Abschreibfolge durch ARD, WiWo, WELT, SPIEGEL, Handelsblatt, Süddeutsche, FAZ, manager magazin usw. ohne weiteres Hinterfragen übernommen und damit offiziell zur Verschwörungsrealität befördert! Unfreiwillig wurde ein wichtiges Wahrheitsloch in die Matrix der Staatsgold-Propaganda von Fed und Bundesbank gerissen.

Vielen Dank an die Bundesbank und die dpa für diesen überfälligen Blick hinter die obskuren Kulissen der Goldwelt der Zentralbanktresore bzw. -buchhaltung. Nur die Heimholung von 100% des deutschen Goldes kann aus GoldFORDERUNGEN im Ausland wirklich glaubhaften und exklusiven physischen Goldbesitz der deutschen Bürger über hoffentlich bald 3380 Tonnen / mehr als 100 Mrd EUR machen!