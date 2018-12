Das finstere Katastrophenspiel

Die Hauptursache der Klimaerwärmung ist die von den Medien verursachte heiße Luft.

Es gibt keine menschengemachte Klimakatastrophe. Sie wird uns vom Klima-Kartell eingeredet. Zu diesem Kartell haben sich viele verbrüdert. Ihr wesentliches Ziel heißt „Angst erzeugen“.

Es geht um eine globale Verschwörung unter den Fittichen der UNO. Ihre Organisation nennt sich IPCC und hat ihren Sitz in Genf. Das Kalkül: Wir brauchen eine Bedrohung, die nur gemeistert werden kann, wenn die ganze Welt zusammensteht. Für diese Bedrohung wurde der harmloseste Bestandteil unserer Atmosphäre ausgewählt: CO2.

Mit ihrem Heidelberger Appell haben über 3000 Wissenschaftler darunter 74 Nobelpreisträger im Jahr 1992 die Klimawissenschaft und –Politik infrage gestellt. Darunter sind allein 6 deutsche Nobelpreisträger. 66 der 74 Unterzeichner sind Preisträger in den Naturwissenschaften Physik, Chemie und Medizin. Unter ihren sechs skeptischen Aussagen sprechen sie von ihrer Sorge: „… über die Entstehung einer irrationalen Ideologie,“ und erklären, dass es auf der Erde: „…einen natürlichen Zustand´ nicht gibt.“ Sie fordern, eine Bestandsaufnahme zum Zustand der Erde, die „auf wissenschaftlichen Kriterien beruhen muss.“

Satellitenaufzeichnungen belegen: Nordpol: Keine Erwärmung seit fast 14 Jahren – Südpol: Keine Erwärmung seit 37 Jahren!

Nobelpreisträger Gary S. Becker sagt: „Kommenden Generationen würde es besser gehen, wenn wir heute die $800 Milliarden nicht in CO2-Reduzierung steckten, sondern in die Zukunft investierten„ . (Quelle)

Ivar Giaever, ehemaliger Professor an der School of Engineering und School of Science Rensselaer Polytechnic Institute (1973 Physik-Nobelpreis), bemerkt über seine klima-verängstigten Kollegen: . „Ich war zutiefst erschrocken über das, was ich sehen musste“, merkte er nach Forschungen auf diesem Gebiet: „Die globale Erwärmung ist wirklich zu einer neuen Religion geworden. Weil man darüber nicht diskutieren darf. Es ist nicht angebracht. Das ist wie in der katholischen Kirche“. (Quelle)



„Der Vatikan bringt im Wesentlichen die Katholiken durcheinander mit seiner Vorgabe, das deren Standpunkte zur vom Menschen verursachten globalen Erwärmung jetzt eine Sache des Glaubens sind … jetzt Teil der katholischen Doktrin sind… Dies ist nichts weniger als eine ,unheilige Allianz‘ zwischen dem Vatikan und den Promotern der vom Menschen verursachten Klimaangst“. (Quelle)

„Wir finden, dass die Manipulation von Informationen einen instrumentellen Wert hat, da sie aus nachträglicher Sicht mehr Länder dazu bringt, internationalen Umweltabkommen (IEA) beizutreten, die das globale Wohlergehen stärken“.

„Die Skeptiker der globalen Erwärmung haben schon lange geargwöhnt, dass die Alarmisten die Gefahren der Klimaänderung übertreiben. Jetzt kommt hier eine neue Studie von zwei Ökonomen in Singapore und Hongkong, die tatsächlich befürwortet, die Ängste vor der globalen Erwärmung zu übertreiben, um Länder in das Boot internationaler Umweltabkommen zu holen“. (David Rothbard von CFACT) (Quelle)

Das IPCC macht renommierte Klimawissemschaftler mundtot: Im Zuge von Klima-Gate lässt der Leiter des Klimaforschungsinstitut (CRU) der University of East Anglia seine Ämter ruhen. Das CRU ist einer der wichtigsten Datenlieferanten für den UN-Weltklimarat (IPCC), der vor einem durch Menschen gemachten Klimawandel warnt. Eine unabhängige Untersuchung soll Vorwürfe gegen ihn und das CRU klären, nachdem E-Mails des Instituts durch Hacker an die Öffentlichkeit kamen. In diesen E-Mails schreiben Jones und seine Kollegen davon, wie sie „Tricks“ anwenden, um für die Öffentlichkeit und die Medien eine Klimaerwärmung glaubhaft zu machen, obwohl die Welt-Durchschnittstemperatur in den letzten zehn Jahren nicht stieg. (Report München ARD)

Gegen die „Irrlehre vom angeblich menschen-gemachten Klimawandel“ wendet sich auch Prof. Nir Shaviv von der Hebrew University. Prof. Dr. Shaviv erklärt, weshalb die Hauptargumente der sogenannten „Klimaalarmisten“ entweder falsch oder irrelevant sind und erläutert weitere Probleme mit Szenarien dieser Klimaalarmisten. Er erklärt den Zusammenhang von Sonne und Klima und wie diese Auswirkungen auf vergangene Klimawandel hatte und auf zukünftige haben wird. (Der Einfluss kosmischer Strahlung auf das Klima – Neueste Forschungsergebnisse und ihre Bedeutung für das Verständnis des Klimawandels – Internationale Klimakonferenz).

Die Menschheit wird nur durch Angst vor einer gigantischen Katastrophe mit der Errichtung einer Weltdiktatur einverstanden sein, wenn einzig auf diese Weise das Gespenst vom eigenen Untergang beseitigt werden kann.

