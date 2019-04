Eisbärenpopulation steigt!

Lassen wir uns auf den seit langem eingeimpften Schuldkomplex einen weiteren von der „Klima-Strickmützen-Greta“ verpassen?

Der „menschengemachte“ Klimawandel oktruiert uns einen frei erfundenen Schuldkomplex, der zwar nicht unser Immunsystem lahm legt, sondern unseren gesamten Denkapparat. Wir sollten wissen, dass hinter der Verschwörung eine inszenierte Kampagne globalen Ausmaßes steckt.

Mit der Greta-Kampagne „Fridays for Future“ werden nicht nur Schüler animiert, jeden Freitag während der Schulzeit auf die Straßen zu ziehen, nein, die Medien können endlich die leidigen Themen „Kriminalstatistik mit Messertoten“ ad acta legen, den bevorstehenden Kollaps des Finanzsystems vergessen, die Abschaffung des Bargeldes weiter ignorieren, die Fesseln der Meinungsfreiheit außer Acht lassen usw, denn der Klimarummel um Greta-Thunberg läuft auf Hochtouren. Die Initiatoren schaffen es am Ende sogar, den Friedensnobelpreis für sie zu ergattern. Hinter dem Affentheater um Greta bietet schließlich eine geballte Manipulationsindustrie das gesamte Arsenal modernen Brainwashings auf.

Der Science Sceptical Blog, Fridays for Future fridaysforfuture.org, Charlie Wood von 350.org, die BUNDjugend, der „Club of Rome“ und die „German Marshall Plan Foundation“, die Plant-for-the-Planet Foundation (in Deutschland von Frithjof Finkbeiner repräsentiert), die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung, BUND, Greenpeace, Kirchen und weitere NGOs nebst der schwedischen börsennotierten Aktiengesellschaft We Don’t Have Time des Ingmar Rentzhog – sie alle zehren von der Welle, die allerdings nicht Greta Thunberg ausgelöst hat, sondern bereits 2009 vorgeschlagen wurde von Frithjof Finkbeiner, als Vizepräsident des Club of Rome, jenem Rockefeller-Verein, zwecks Angstmache vor einem angeblichen globalen Genozid. (Quelle)



Prof. Werner Kirstein: Klimawandel – Wird die Wissenschaft politisch beeinflusst?

https://www.youtube.com/watch?v=jdQiSWY1GWo

In einer 1 Stunde und 30 Minuten wird die Lüge Punkt für Punkt aufgedeckt und mit der menschenverusachten Schuld aufgeräumt. So viel Zeit braucht es aber schon, um auch die letzten eingetrichterten Unwahrheiten bloß zu stellen. Eine der vielen Wahrheiten: Die Eisbärenpopulation ist seit 1950 von 5.000 Exemplaren auf heute 25.000 Exemplare gestiegen! Die andere: in den letzten 30 Jahren ist die Erderwärmung um 0,4 Grad gestiegen. Eine dritte Erkenntnis: Schon in Kürze könnte der gegenwärtige Temperaturpeak eine bevorstehende Kaltzeit andeuten.

Beitragsfoto: pixabay.com