Matthäi am Letzten

Die Euroländer schulden der Bundesbank umgerechnet zwei Drittel der weltweiten Goldreserven.

Die weltweiten Goldreserven gibt das World Gold Council mit 33.872,7 Tonnen an. Die Target2-Salden der Bundesbank gegenüber dem Eurosystem betragen derzeit 868 Milliarden Euro. Umgerechnet zum aktuellen Goldkurs von 1.173 Euro (Tagesschlusskurs am 18.02.19) entspricht dies einer Goldmenge von 23.013 Tonnen – also rund zwei Drittel des Weltbestandes an Gold.

1973 gab es bei der Bundesbank einen Gold-Bestand von 3.658 Tonnen. Das Gold wurde an die Fed und die CoL ausgeliefert. Nicht einmal diesen einstigen Besitz werden die Deutschen jemals wiedersehen, geschweige denn die 6,3-fache Menge, die zusätzlich über Target2 unwiederbringlich durch die Lappen gehen wird.

Dies sich demnächst verflüchtigenden Vermögens der Deutschen ist weit größer. Die Verpflichtungen gegenüber der EZB (mindestens 1 Billion Euro), die Haftungen beim ESM und ESFS sowie weitere Garantien bei der Eurorettung werden ebenfalls abzuschreiben sein.

Wenn nach dem Brexit weitere Länder aus dem Euro ausscheren, stehen die angeblich so wohlhabenden Deutschen pekuniär splitternackt da.