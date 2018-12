Wenn BUNT zu BRAUN wird

Die Frage „Was ist zu tun“ angesichts der bevorstehenden Ereignisse? Was können wir tun bei der finanziellen, sachlichen und geistigen Vorsorge, die heute dringender denn je werden?

Andreas Popp meint bei seinen Warnungen nicht allein die Finanzkrise oder die Energiekrise, deren Möglichkeiten eines Blackout uns alarmieren sollten. Er sieht ebenso die Gefahren des Wegfalls jeglicher Grenzen (NO BORDER), wie Deutschland dies seit 2015 erlebt. In einem video der Wissensmanufaktur kritisiert er die bedingungslose Gleichmacherei, wie sie von der UNO verfolgt wird:

„Die Schöpfung in der wir alle leben, beinhaltet keine Fehler. Und die verschiedenen Völker mit ihren unterschiedlichen regionalen Zuordnungen, Eigenschaften und Fähigkeiten sind ein wesentlicher Bestandteil der Schöpfung, und das ist die wahre, globale Vielfalt – ein Begriff, der in sein Gegenteil verkehrt wurde und das tatsächliche Ziel der Einfalt und Gleichmachung verfolgt. Wer sich mit Goethes Farbenlehre beschäftigt, versteht schnell was ich meine. Wesentlich ist hier, dass BRAUN entsteht, wenn man alle Farben miteinander pauschal vermischt. Ist BRAUN nicht eine Farbe, bei der eine gewissen Aufmerksamkeit gefordert ist?“