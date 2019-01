Wohin führt die Potenz des Wahnsinns?

Noch fehlt uns die Gewissheit darüber, worauf der Wahnsinn hinauslaufen wird.

Wenn Dinge in der Welt von Politik und Wirtschaftswissenschaft geschehen, besonders wenn sie fortlaufend mit erstaunlicher Folgerichtigkeit geschehen, werden sie gemacht, um zu geschehen und sind dazu bestimmt zu geschehen (in Anlehnung an ein Zitat Franklin Delano Roosevelts).

Noch wissen wir nicht, wo der Wahnsinn, den wir tagtäglich erleben, enden wird. Es sind keine Gaunerstücke, es ist das perfekte Verbrechen, wenn eine völlig durchgeknallte Lobbyorganisation mit richterlicher Gewalt durchsetzen darf, dass aus der Erfolgsstory der Dieselmotoren eine Gartenzwerg-Industrie á la e-Mobilität gemacht wird, voll unausgegorener technischer, wirtschaftlicher und Umwelt-Probleme. Dem Schwachsinns-Domino ging voraus die Vernichtung des deutschen Energiereichtums und dem Verschließen seiner Förderschächte durch meterdicke Betonpfropfen, im Geleitschutz des Märchens einer bevorstehenden Klimakatastrophe, einer hysterischen CO2-Ideologie, unausgegorener Erneuerbaren Energien-Gesetze, verrückter umfassender die Bausubstanz schädigender Wärmedämm-Richtlinien, gipfelnd in der zuletzt farbigen Invasion durch gesteuerte beispiellose Völkerwanderung, die richtig in Gang kommen wird mit dem Versprechen, alle Erdenbewohner hätten gleiches Recht an den Leistungen, die sich Bürger eines Landes im Laufe ihres Arbeitslebens erworben haben.

Der hintergründige Würgegriff ist steigerungsfähig durch Bildungs-Chaos, alltäglichen Terror, offenkundige Islamisierung, hochgespielter russischer Gefahr und der allgegenwärtigen Möglichkeit eines Währungsabsturzes.

Wenn will es wundern, wenn die totale Verwirrung der Massen, durch alle Schichten, zu nichts anderem führt, als ein bestehendes Herrschaftsprinzip zu verlängern. Die Menschen leben in ihrer entwürdigenden Angst wie Tiere, die panisch im Käfig durcheinander rennen.

Resultat ist die perfekte Unterwerfung. Selbstverständlich hütet sich die hinter den Kulissen wirkende Macht, etwas über die Ziele ihrer Machenschaften verlauten zu lassen, zumal sie stets auf die Mithilfe nützlicher Idioten rechnen kann, die auf der vorgegebenen punktierten Linie alles unterschreiben. Doch der Bogen könnte überspannt werden.



Wir können sicher sein, dass die alles beherrschenden Mächte sehr bald entweder an die Grenzen ihrer perfekten Maskerade stoßen oder eine Urkatastrophe auslösen werden, die zur Kapitulation der Menschheit führt und die sich einem Weltparlament bedingungslos unterwerfen wird. Nach dem WW3 und erfüllter Deagle-Liste wäre der Punkt erreichbar.



