Der Hype um die Impfstoffaktien

Seit Wochen trommeln gewisse Mainstreammedien für den Kauf von Impfstoffaktien mit der Verheißung riesige Gewinne einzufahren. Am selben Tage, wo Pfizer den angeblichen Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffs verkündigte, und die ganzen Lügenmedien im Chor jubilierten, verkaufte der CEO des Unternehmens 62 % seiner Pfizer-Aktien. Ich denke, er hat alles richtig gemacht.

Die Herstellung des Impfstoffs ist hochpolitisch und für den Aktionär insofern riskant. Viele Staaten werden intervenieren und eigene Hersteller preferieren, in Rußland beispielsweise deutet sich das deutlich an. Andere werden auf die Preisbildung einwirken, die Dritten machen Druck, daß die Produkte nach Afrika quasi umsonst geliefert werden. Wir kennen das alles von Aids und der Deckelung der Medikamentenpreise in Deutschland.

Was die Werbung für die Impfaktien betrifft, erinnert vieles an den Neuen Markt vor 25 Jahren. Jeder, der damals an des Kaisers neuen elektronischen Kleidern webte, bewarb damals auch seine Aktien. Und die Medien trommelten wie der Duracellhase nach Kräften mit. Eine kurze Weile konnte man reich werden, aber wer den Ausstiegszeitpunkt verpaßte, verlor in der Regel alles oder fast alles. Weil 80 % Schwindel oder heiße Luft war. Wirecard war eine Erinnerung daran. Sogar das Kanzleramt rotierte für die Schwindler. Der hundertste Nachweis für den fehlenden wirtschaftlichen Sachverstand in der CDU.

Das Kanzleramt heizt durch die sture Festlegung auf eine Impfung als alleinseligmachende Abwehr des Virus die Spekulation rund um den ganzen Pharmaziebereich an. Ich denke, daß man statt in Impfaktien mit all ihren Zulassungs-, Gesundheits- und politischen Risiken zu investieren, auch Hütchen spielen kann, wenn man sein Geld verbrennen will.

Heute morgen habe ich mir die Charts der Impfstoffgiganten über den Dreijahreszeitraum angesehen und erstaunt zur Kenntnis genommen, daß sie fast alle ganz leicht nach Süden weisen. Die Großinvestoren sind offensichtlich skeptisch. Ich auch. Wie schon oben dargetan: Das Gesundheitswesen ist ein Spielball der Medien und der planwirtschaftlich agierenden Politiker, genauso wie beispielsweise der Energiebereich.

Es ist sicherer in Edelmetalle zu investieren. Zwischen Gold und Silber sollte man ein ausgewogenes Verhältnis beachten, um nicht alle Eier in einen Korb zu legen.