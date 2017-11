Merkel treibt die Mieten hoch

Gestern berichtete WELT N24 über zunehmende Überschuldung des Mittelstandes. Das betrifft vor allem die Stadtbevölkerung. Die wichtigste Ursache ist, daß nach Abzug der Miet- und Energiekosten zu wenig Geld für das Leben übrigbleibt. Die WELT:

„Eine große Rolle spielt hier die Mietpreissituation im Verhältnis zu vergleichsweise hohen Arbeitslosenquoten“, erklärt Experte Zirbes. Viele Familien würden durch hohe Mieten an die Armutsgrenze rutschen. „Alleine 1,3 Millionen Haushalte liegen mit ihrem Resteinkommen unterhalb des Hartz-IV-Niveaus.“

Die Mieten explodieren wegen der Masseneinwanderung und dem von der Bundesregierung herbeidekretierten Dämmwahn, zusätzlich entstehen Kosten wegen unnötigen baurechtlichen Auflagen und hohen Energiesteuern.

Ich will mal ausrechnen, wie man diese Kosten auf ein bezahlbares Niveau rückführen kann.

Noch vor zehn Jahren habe ich eine Wohnanlage mit 45 Einheiten geplant, wo der Quadratmeter Geschoßfläche nach der Schlußabrechnung 1.200 € gekostet hat, incl. Steuern und Nebenkosten. Allerdings nicht in einer Großstadt, sondern am Rande einer sächsischen Mittelstadt. Da war allerdings keine Tiefgarage und keine Unterkellerung erforderlich. Die Wärmedämmung hatte noch eine vernünftige und nachvollziehbare Dicke, es waren noch keine Lüftungsanlagen und keine Dichtigkeitstests gefordert. Ein einziger Aufzug mußte reichen.

Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft gibt die Baukosten 2016 mit 2.489 € pro qm für innerstädtischen Mietwohnungsbau an. Darin sind allerdings Mehraufwändungen von 292 € für die Tiefgarage, 122 € für den Keller und 96 € Mehrkosten für die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 gegenüber der EnEV 2009 enthalten.

Eine 90 qm große Wohnung in einer Großstadt würde 2016 also 224.000 € kosten. Die Abschreibung auf 40 Jahre breitgezogen beträgt 5.600 € im Jahr, außerdem rechne ich mit Instandhaltungskosten von 1 %, also noch einmal 2.240 € jährlich. Daraus würde sich eine Kaltmiete von 653 € ergeben. Finanzierungskosten und Gewinn habe ich mal außen vorgelassen. Manche Wohnungsgenossenschaft baut heutzutage ohne die „Hilfe“ der Banken.

Durch Wegfall der Tiefgarage, des Kellers und der überzogenen Dämmung würde sich die Miete um etwa 21 % reduzieren, also nur noch 515 € monatlich betragen.

Nehmen wir an, daß die Wohnung einen Heizwärmebedarf von 8.500 Kilowattstunden pro Jahr hat. Das Öl für die Heizung würde 8.500 kWh / 9,97 kWh/l = 852 l x 0,63 €/l = 536 € kosten. Das Öl wiegt 0,87 kg/l x 852 l = 741 kg. Das Kilogramm wird mit 13 ct besteuert, so daß sich eine Energiesteuer von 96 € ergibt. Wenn man die Energiesteuer abschaffen würde, würde der Haushalt mit 96 € weniger belastet. Im Beispiel wird mit Öl geheizt. Würde statt Öl Gas verbraucht, wäre die Steuerersparnis dieselbe.

Nun kommen wir zum Strom. Für einen Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh beträgt die EEG-Umlage 6,88 ct/kWh x 5.000 kWh = 344 €. Die könnte man aus dem Steueraufkommen bezahlen, wenn im Bundeshaushalt unsinnige Ausgaben wie Subventionen für NGO´s wegfallen würden.

Und dann könnte man noch die GEZ auf die Wohnung abschaffen. 17,50 € im Monat.

Man könnte natürlich noch weitere Notbremsen ziehen und beispielsweise die Stromsteuer abschaffen. Sie beträgt 2,05 ct/kWh und würde unseren Musterhaushalt noch einmal um 103 € jährlich entlasten.

Würde der Strom aus Braunkohle erzeugt, würde die Kilowattstunde deutlich weniger als 10 ct kosten. Das wäre noch mal eine Ersparnis von etwa 20 ct/kWh, also 1.000 € jährlich.

Insgesamt könnte man alleine mit diesen Maßnahmen die Ausgaben des Haushalts folgendermaßen reduzieren:

Miete 138 € x 12 Monate = 1.656 €

Heizung 96 €

Strom 344 €

GEZ 17,50 x 12 = 210 €

Stromsteuer 103 €

Strom aus Braunkohle 1.000 €

Insgesamt 3.409 € im Jahr oder 284 € im Monat.

Das ist keine Utopie. In Ungarn wurde der Strompreis von der derzeitigen Regierung zweimal gesenkt und beträgt jetzt 11 ct/kWh. Allerdings wurden dort keine Kernkraftwerke vom Netz genommen und es gibt nur wenig vom teuren Windstrom.

Es ist also überhaupt kein Problem die Haushaltskosten unseres 4köpfigen Musterhaushalts um fast 300 € monatlich zu senken. Dazu müßte nur Dr. Merkel aus der Regierung gedrängt werden und durch einen Chef mit der Kompetenz von Victor Orbán ersetzt werden. Denn mit ihrer Klimareligion und der zugehörigen Reichspropagandamaschine ARD/ZDF macht die wahnsinnige Kanzlerin das Leben unerträglich teuer.

Eine Kostensenkung um 300 € monatlich ist viel leichter zu erreichen, als eine Erhöhung des Nettohaushaltseinkommens um 300 €. Denn eine Nettoerhöhung um 300 € entspricht bei zwei Verdienern einer Bruttoerhöhung um 600 €. Wegen den vielen Steuern und Abgaben. Das hat man in den Ostnachbarländern längst begriffen. Blos CDU, SPD und die Grünen in Deutschland bekommen das nicht auf die Reihe. Wenn man sich das Personal dieser Parteien anschaut: Es ist Politiker geworden, weil es nicht rechnen kann. Es kann nur dumm rummoralisieren.